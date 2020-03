https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 11:48

11:39

Para desacelerar Ex tenista cree que el coronavirus puede ayudar a realizar cambios en el circuito

El ex tenista alemán Nicolas Kiefer dijo que la pandemia de coronavirus representa una oportunidad para cambiar la forma de pensar, de desacelerar y practicar la renuncia, en declaraciones difundidas este lunes.

"Es un momento difícil. Pero quizá es una oportunidad para la sociedad y el deporte para bajar un poco", señaló Kiefer, de 42 años, en una entrevista con el diario "Süddeutsche Zeitung".

"La sociedad, que frecuentemente vive en la sobreabundancia, tiene que ponerse a pensar qué es realmente importante. Tiene que aprender a desacelerar, a renunciar", pidió el ex número cuatro en el ránking mundial oriundo de la ciudad alemana de Hannover.

Kiefer está trabajando en el marco de la crisis por el coronavirus en un proyecto ejemplar: trabaja activamente en la fabricación de mascarillas protectoras.

"Sucede que tengo mi propia marca en una empresa de moda desde 2017", contó. "Hace poco me habló el gerente, Holger Gartz, y me dijo: '¡Tenemos que ayudar!'. La idea me entusiasmó de inmediato", comentó.

En la ciudad de Kassel producen hasta 300 mascarillas por día. Se privilegia la entrega a municipios y lugares de asistencia social.

"Cuanto más se puede distribuir la producción, tanto en Alemania como en todo el mundo, mejor para la sociedad", dijo Kiefer. "Ahora estamos realmente todos en el mismo barco", añadió.

Con información de dpa