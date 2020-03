https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 30.03.2020 - Última actualización - 13:56

Amenazas Vecinos de Sunchales con temor por una guerra de mafiosos

Agencia Rafaela

A mitad de semana, se viralizaron videos e imágenes en el que cuatro malvivientes armados le advierten a reos de una pandilla rival que no se metan con sus amigos, alojados la cárcel de Las Flores, porque sus familiares sufrirán las consecuencias. La respuesta no se hizo esperar y no se quedó atrás.

Las publicaciones fueron producidas por sujetos perteneciente a una banda que tiene su refugio en el barrio 9 de Julio contra los de otra gavilla que tiene como foco de sus actividades al barrio Colón (ambos de Sunchales) y desde hace mucho tiempo mantienen un enfrentamientos que va subiendo en intensidad y agresiones.



En el material audiovisual se ve a cuatro sujetos, con pistolas y escopeta en mano, todos con capucha, y alguno de ellos con lentes para ocultar su rostro, aunque en el mundo del delito se los identificó enseguida, con el fondo de una pared en el patio de una casa, mientras que en la foto están dentro de un auto, también exhibiendo armas de fuego.



“Los pibitos”.



El mensaje de uno de los protagonistas se escucha claro y les dice a los presos del barrio Colón que traten bien en el pabellón a sus compañeros del barrio 9 de julio. Porque sino tomarán venganza agrediendo a sus familias: ‘No le hagan nada a los pibitos porque acá afuera les vamos a responder. Si se meten con los pibes las familias de ustedes están acá‘.



La respuesta desde la cárcel no tardó en llegar y también con un video subido a las redes no solo les respondieron si no que redoblaron la apuesta: ‘Nosotros tenemos una que habla sola (arma), al medio los va a cortar. Así que si quieren hacer algo con esos fierritos que tienen vayan y gatillen nomás‘.

Los integrantes de uno y otro lado son conocidos por los delitos que comenten y por sembrar el pánico en los sectores en los que se mueven como consecuencia de los violentos enfrentamientos en los que están involucrados. La escalada de amenazas llevó mayor preocupación a los vecinos ante la posibilidad de que se desate la guerra entre ellos y en el medio queden inocentes.



Sin ir más lejos, uno de los que aparece en el primer video es quien acusó a los 8 policías de Sunchales de torturarlo, en un hecho que tuvo gran repercusión, y por el que todavía dos agentes continúan en prisión.



Ante la magnitud que tomó la situación, la Fiscalía Regional tomó rápidamente cartas en el asunto y solicitó la autorización del magistrado competente para llevar a cabo varias actuaciones.



Allanamientos



Fue así que en la mañana de este sábado, en distintos allanamientos efectuados en en el barrio 9 de Julio de Sunchales, se detuvo a uno de los cuatro sujetos que aparecen en el video, mientras que un segundo pudo escapar, pero fue aprehendido horas más tarde, cuando pretendía ingresar a la ciudad de Rafaela.



Fernando L., alias “Pitu”, fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, mientras que Darío C., que se dio a la fuga, en principio, permanece alojado en la comisaría N° 13 de Rafaela. Un menor, que sería uno de los que aparecen en la filmación, fue atrapado y luego restituido a su familia.

Además, se secuestraron elementos probatorios como alguna indumentaria que se ve en el video; pero no se encontraron las armas exhibidas en ninguno de los tres procedimientos.