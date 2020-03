Cristiano Ronaldo: "Quédate en casa y ayudemos a los que luchan por salvar vidas"

"En este momento difícil para todo el mundo, agradezcamos las cosas que importan: nuestra salud, nuestra familia, nuestros seres queridos. Quédate en casa y ayudemos a todos los trabajadores sanitarios que luchan por salvar vidas", expresó el goleador en sus redes sociales.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW