Filtrado. Los presidentes comunales tienen diversas reacciones ante el aislamiento por coronavirus. En San Carlos Norte no lo encontraban ni en la casa ni en la comuna.

Entretelones de la política provincial Pueblo chico... Filtrado. Los presidentes comunales tienen diversas reacciones ante el aislamiento por coronavirus. En San Carlos Norte no lo encontraban ni en la casa ni en la comuna.

En tiempos de coronavirus donde presidentes comunales e intendentes cortan rutas y tratan de proteger a la población, donde el gobierno provincial busca garantizar la libre circulación, especialmente de camiones y alimentos, fue insólita la situación en San Carlos Norte.

Un ex presidente comunal, Carlos Chavarini, se presentó en Casa de Gobierno y dejó en manos del Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, una nota expresando la preocupación por la ausencia en su despacho y en su domicilio del presidente comunal actual, Víctor Caballero.

El denunciante asegura que la población está inquieta ante la falta de definiciones comunales sobre recolección de residuos, atención del Samco, etc. en tiempos de aislamiento. Además informa haber ido a la comuna y al domicilio particular de Caballero a quien no encontró y tampoco fue posible hacerlo por teléfono.

Sin embargo, este viernes, Caballero atendió al cronista de El Litoral y y hablaron sobre la gran repercusión de la nota publicada este viernes al historiador y encargado del museo pedroniano Roberto Lance.