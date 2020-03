https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. La cuarentena plantea el aislamiento social preventivo, pero no elimina las maldades ni los corrillos en la Legislatura Provincial.

Entretelones de la política provincial Telesenadores

La distancia que impone la cuarentena no impide las maldades, otrora casi al oído, en algún pasillo de la Legislatura.

Los senadores votaban la resolución que les permitirá sesionar por videoconferencia y los cronistas parlamentarios la cubrían por la transmisión de la web de la Cámara, cuando llegó a un periodista el mensaje de un asesor de chismes llevar. Dijo que no hay ningún problema con que cada senador sesione mirando su notebook o su celular, “lo único que yo pediría es que no tengan puesto el geolocalizador, porque para más de uno va a haber problemas”. Y remató con algo de poesía: “Si la banca se puede llevar en un chip, también el corazón”. Más tarde razonó: “Ahora sí que no vamos a oír más, ‘ausente con aviso’ cuando se pasa lista de los senadores presentes para verificar la existencia del quórum. “Asistencia perfecta, quiero creer”, comentó.