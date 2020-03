https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si alguna vez ha habido un momento raro para tener citas, es este. Pero a pesar de que millones de estadounidenses se quedan en casa debido a la pandemia de coronavirus, nada les impide tener citas en línea.

Para no sentirse solo "Cuarentena Juntos", la nueva App de citas

Daniel Ahmadizadeh y Christopher Smeder diseñaron Quarantine Together (“Cuarentena Juntos”), una aplicación de citas exactamente para este momento. “La gente necesita quedarse en casa y se sentirá sola cuando se quede en casa”, dijo Ahmadizadeh. Compró el nombre de dominio el 8 de marzo y el sitio web y la aplicación se lanzaron el 15 de marzo.

“Queríamos construir algo que no solo fuera bueno para los demás, sino también para nuestros propios propósitos egoístas para no aburrirnos”, dijo Ahmadizadeh. “Veo baloncesto cuando llego a casa, pero eso está cancelado”. Pero a medida que la crisis del coronavirus se volvió cada vez más grave, la oportunidad de la aplicación con las citas virtuales se hizo evidente.

La aplicación está basada en texto. Todos los días a las 6 pm, la aplicación pregunta a sus usuarios registrados si se lavaron las manos. Si dicen que sí, se presentan a otro usuario por mensaje de texto. Después de 15 minutos, se ofrecerá a los usuarios coincidentes un enlace al video chat.

A medida que el número de casos de coronavirus en San Francisco continúa aumentando, Nivi Jayasekar no quiere salir con extraños, pero no ha renunciado a conectarse con personas potencialmente interesantes. Cuando se enteró de Quarantine Together, estaba emocionada de probarlo. “Fue una idea hilarante. Me gustó porque siento que es una oportunidad para establecer una conexión más profunda con alguien antes de conocerlo”, dijo.

Esto también encaja perfectamente en su práctica habitual de citas. Cada vez que se había emparejado con personas en otras aplicaciones de citas, hablaba con ellos por teléfono para evaluarlos y asegurarse de que la persona cuadrara. Pero Ahmadizadeh afirma que estas aplicaciones de citas se vuelven “irrelevantes” en la crisis actual. “En cuarentena, no es reposicionar lo que hace la gente”, dijo. “Quarantine Together es específico para cómo viven las personas en este momento”.

El escepticismo es válido, pero Tinder dijo que está viendo un aumento del 10-15% en los mensajes diarios en Estados Unidos en comparación con la semana anterior. Bumble dijo que está viendo un aumento del 21% en los mensajes enviados a nivel nacional y en su uso de llamadas de voz y video.

Lavarse las manos y salir

El recordatorio de lavarse las manos es un gran gancho para Quarantine Together y a Jayasekar le gusta incluso si existe la posibilidad de que las personas no tomen el recordatorio en serio. “Me recuerda revisarme y a mi entorno. No sé si necesariamente importa (que la otra persona lo está haciendo) porque no creo que me encontraría con el extraño durante este tiempo”, dijo. “A veces, algunas personas no manejan bien los momentos difíciles. Pero algunas personas lo hacen, así que sabes que estarán contigo en las buenas y en las malas”.

Es difícil decir si la aplicación podría funcionar más allá de la pandemia. Desde el punto de vista de la propuesta del usuario, funciona en este momento, cuando las reuniones virtuales son la forma más recomendada de citas. Pero la gente querrá reunirse en algún momento. Ya es una pregunta inminente para algunos usuarios.

“Es una buena forma de conocer gente porque quieres conocer a la persona pero es difícil descubrir cuál es el punto de partida”, dice Jayasekar. “Probablemente querrás conocerla, pero no sabes cuándo será”. Cuando los estadounidenses salgan al otro lado de la crisis del coronavirus, aún no se ha determinado si características como las videollamadas seguirían siendo relevantes y apreciadas para ayudar a formar una conexión.

Independientemente, Quarantine Together vio alrededor de 200 suscripciones cuando se lanzó. Eso ha estado creciendo en un 50% todos los días, según Ahmadizadeh. Las personas que se inscribieron para acceder a la aplicación proporcionada se hicieron eco de su búsqueda de amor y romance en la época del coronavirus. “Esta vez podría ser el mejor momento en la historia para encontrar el amor”, escribió un usuario, según el sitio web de la aplicación.

Eso podría ser demasiada presión en una aplicación que solo tiene semanas de antigüedad. “Honestamente, me gustaría tener una buena historia para contar aunque nos vayamos solo como amigos”, dice Jayasekar. Cuando se presentan dos usuarios, no saben nada el uno del otro, excepto sus nombres. Ahmadizadeh dice que elimina los prejuicios superficiales. “No hay rechazos”, dijo. “Se trata menos de tu foto o tu biografía, se trata más de poder hablar con otra persona”.

La idea parece demasiado buena para ser verdad, pero la pandemia durará lo suficiente como para desarrollar nuevos hábitos de usuario, espera Ahmadizadeh. “Y ahora no es momento de ser rechazado. Ahora es momento de ser empático”.