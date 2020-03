"Impresiona ver como crece el pádel en las provincias"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con tres centros de enseñanza en la provincia el profesor avizora un enorme futuro del pádel en el país. “Lo de las lesiones en el deporte es solo un mito, se debe practicar con la indumentaria adecuada”.

El profesor Silvio González, nacido en nuestra ciudad de Santa Fe, radicado en Gálvez desde hace unos años, es un destacado y experimentado jugador de pádel a nivel nacional, los días 6, 7 y 8 de marzo pasado fue convocado a formar parte del seleccionado de la Federación que enfrentó a su par de la patagonia, en la denominada Copa Desafío. “Tuve el orgullo de ser uno de los seleccionados por la Federación Argentina de pádel, jugaron caballeros de primera a séptima y damas de tercera a séptima, me toco jugar con un compañero de Mar del Plata, Juano Giannulo, no nos fue bien en los dos partidos que jugamos, pero sirvió el esfuerzo porque la Selección nuestra, se impuso y se quedó con la Copa Desafío”.



En cuanto al torneo que se disputó en la hermosa ciudad de El Calafate, más precisamente en el club “Los Dos Pinos”, destacó: “La verdad que fue una experiencia increíble, algo emocionante a mi edad poder participar de un evento de tamaña envergadura” y agregó “La Federación nos pagó todos los gastos y además no proveyó de la indumentaria que utilizamos”. el profesor además destacó “tengo tres centros de enseñanza, uno en Santa Fe —Puente pádel—, otro en Gálvez —Jorge Newbery y otro en Sarmiento —Deportivo Belgrano—.



—¿Cómo ves el futuro del pádel?



—El futuro es totalmente promisorio en Argentina y en Santa Fe es impresionante lo que se juega, se han abierto, y se van abriendo muchísimos clubes todos de primer nivel con canchas de blindex y con césped sintético, es impresionante en las provincias como crece el deporte, se hacen inversiones millonarias con clubes de primer nivel. A nivel mundial es magnifico, se juega en muchísimos países y se esta tratando que sea olímpico, pasa que para que esto suceda, el deporte se debe practicar en una determinada cantidad de países a lo cual aun no se ha llegado.



—¿A nivel internacional?



—Muchas personalidades del deporte se están dedicando a esto, Zlatan Ibrahimovic hizo un club de pádel en Suiza en Malmo, el “Muñeco” Gallardo, le pidió a los dirigentes de River que en donde trabaja el primer equipo, construyan canchas. Neymar y Puyol son otros dos grandes amantes del deporte. Este año se hizo una exhibición impresionante junto a las pirámides de Egipto, es sorprendente ver a países como Japón, Rusia, España, Italia, Portugal, los países nórdicos y lógicamente en toda américa se juega al pádel; no hay países en Europa en donde no se practica.



—¿A que edad es conveniente arrancar con el deporte?



—Lo ideal es que los chicos empiecen a los 5 años, es lo que se aconseja, en cuanto al retiro, no hay una edad, el pádel no es un deporte de contacto, es un deporte en donde en una cancha de 20 x 10 metros, el espacio donde uno juega es 10 x 10, entre paredes y en pareja, se puede jugar hasta una edad avanzada. Acá lo concreto es que con una buena experiencia se puede jugar por muchos años, porque al saber uno como realizar los movimientos no se hace un gran esfuerzo físico, Si, es un deporte aeróbico, intermitente, pero en mi caso que soy una persona que rondo los 50 años, puedo seguir jugando en un gran primer nivel, ojo siempre respaldado por una gran preparación física. En mi caso particular nunca fui muy corredor porque siempre tuve una muy buena lectura de pelota y muy buenos golpes sumado a una gran disposición táctica.



—Siempre se dijo que el pádel daña las articulaciones porque tiene movimientos antinaturales...



—Es real que al pádel se le ha hecho muy mala fama porque se decía que acarreaba lesiones y en realidad la gente que lo practica se lesiona muy poco, yo no he tenido lesiones, además veo muchas lesiones en otros deportes a los que no se le hizo “mala fama”, como el rugby y el fútbol. El hecho es que cuando se produjo el inicio del pádel, mucha gente se volcaba a jugar, pero no estaba preparada. Como el pádel es un deporte de un panorama completo, donde la bola te puede venir de 360 grados (adelante, atrás o de costado) se requiere de una buena lectura de pelota, un buen estado físico, pero no mayor a otros deportes a la que la gente le tenía menos miedo. Uno de los secretos es practicar el deporte con la indumentaria necesaria, adquirida en lugares especializados.



“Las lesiones son un mito”



“Mucho se ha hablado de las lesiones en el pádel, son un mito, este es un deporte de un panorama de 360 grados, la pelota viene de cualquier lado, entonces no es un deporte violento, pero si es un deporte rápido donde los jugadores están muy cerca, porque las medidas de 20 x 10 metros, no se pueden modificar, son 4 jugadores en un rectángulo, que a veces juegan lejos entre ellos y otras veces los 4 se encuentran junto a la red, y hay 4 metros cuadrados en donde están todos. No es un deporte violento, si es intermitente, donde el jugador pasa en una milésima de segundo, de estar quieto, a tener que reaccionar con velocidad. Pero nada que no se pueda subsanar con una buena lectura de pelota, buena técnica y obviamente la preparación física de cualquiera que hace un deporte.



Lo que no se puede evitar acá, es que te la tiren y que te hagan participar, en otros deportes como el fútbol, vos estas cansado, te escondes detrás de la marca o te alejas de la jugada y no participás, Acá si la pelota te viene, tenés que reaccionar, pero no por esto es un deporte que haga mal a las articulaciones”.



“Es fundamental la indumentaria”



“Ha evolucionado mucho la indumentaria en el pádel, ha cambiado mucho el calzado, al principio la gente jugaba con zapatillas de lona, que no sirven ni para correr, veo gente todavía con zapatillas de running que no están hechas para girar o frenar, están hechas para correr y solo para adelante”.



“Las nuevas paletas vienen con antivibradores, con otros materiales que ayudan mucho y mejoran la pegada, se utiliza mucho la fibra de carbono que minimiza las vibraciones, el pádel ha cambiado mucho y en esto ha evolucionado, En los 90 se jugaba con paletas de madera, con un pedazo de acero que la recubría, se aflojaban rápido y vibraban mucho. También cambiaron las pelotas, antes eran mucho más pesadas, en mi caso utilizó una pala Drop Shot, el modelo Conqueror 6.0 que es sin dudas espectacular.