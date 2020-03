El homenaje de Nueva York desde el Empire State a los trabajadores médicos

El edificio Empire State se transformó en una gigantesca sirena este lunes para honrar a los trabajadores de emergencia en la primera línea de la pandemia de coronavirus.

La cima del icónico rascacielos de la ciudad de Nueva York destellaba en rojo y blanco, mientras que los pisos superiores presentaban luces rojas pulsantes, que imitaban los latidos del corazón.

“Nunca dejaremos de brillar por ti”, escribió la cuenta oficial de Twitter del emblemático edificio, uno de los más destacados del firmamento de Manhattan.

“A partir de esta noche, durante la batalla de COVID-19, nuestras luces blancas características serán reemplazadas por el latido del corazón de Estados Unidos con una sirena blanca y roja en el mástil para los heroicos trabajadores de emergencia en la primera línea de la lucha”, explicó el comunicado.

The heart of New York is beating strong. ❤️



Our lights will shine in a dynamic heartbeat from 9-10PM tonight in support of the “@FOXTV Presents the @iHeartRadio Living Room Concert for America.” pic.twitter.com/woOhzoc1p0