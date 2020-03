https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El INTA publicó sugerencias para el manejo dentro de la granja, el contacto con los proveedores, la venta de los cerdos y la finalización de las tareas.

Recomendaciones durante la pandemia Cómo evitar el virus en el manejo de la granja porcina



El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo Coronavirus como una “Pandemia”, es decir, una epidemia que ocurre en una zona extensa (varios países o continentes) y suele afectar a una parte considerable de la población. Ante esta situación, el Gobierno Nacional dispuso medidas para asegurar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el que quedan exceptuadas las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria.

Esta condición pone a los productores ante el desafío de desarrollar estas tareas cumpliendo todas las pautas indicadas por el Ministerio de Salud de la Nación para resguardar a la población y evitar el contagio.

En este sentido, los especialistas del INTA, Med. Vet. Ariel Cogo de la AER Luján (Buenos Aires) e Ing. Zoot. Ruth Macedo de la AER Monteros (Tucumán), brindaron una serie de recomendaciones para llevar adelante la actividad porcina en el país en este contexto.

Para tener en cuenta

La primera sugerencia es para las personas que pertenecen a un grupo de riesgo y necesitan atender la granja. En ese caso, la indicación es permanecer en el lugar y no trasladarse todos los días para minimizar la circulación.

En cuanto al manejo dentro de la granja, aconsejaron medidas simples, tales como etremar las medidas de orden e higiene general y personal. Evitar el ingreso de personas ajenas. No compartir mate, cubiertos ni objetos personales. Usar ropa exclusiva para trabajar. Respetar la distancia social de 2 metros. Estornudar y toser en el revés del codo. Lavar sus manos frecuentemente con abundante jabón.

En cuanto al contacto con los proveedores, recomendaron planificar las compras, realizando una revisión del stock de alimentos y medicamentos críticos para abastecerse por 1 mes. Evitar contactos, haciendo el pedido, recibimiento de la mercadería y pago a su proveedor habitual sin tomar contacto físico, en lo posible. Desinfectar todos los embalajes finales de los productos. Los primarios y secundarios (cajas y envoltorios) incinérelos.

Durante el proceso de venta de los cerdos, realizar los trámites correspondientes ante SENASA (Documento de Tránsito electrónico - DT e) por internet (para un agricultor familiar registrado con RENAF y RENSPA, este trámite es gratuito). Evitar cualquier contacto innecesario entre personas durante las maniobras de carga y descarga, pago, entrega, etc. Desinfectar toda superficie que toquen las personas: volante, manijas, picaportes, herramientas, etc.

Finalmente, algunas recomendaciones al finalizar la actividad:Dejar la ropa de trabajo en la granja o fuera de la casa. Lavar lo que pueda: ropa, calzado tipo croc, etc. Lo que no pueda lavar, desinfectarlo con alcohol o cloro: calzados, lentes, volante del vehículo, picaportes, manijas, bolsos, mochilas, teléfonos, billeteras, etc.

“Por último, recuerde que a pesar de que este virus no se trasmite a los animales ni ellos pueden contagiarnos a nosotros (zoonosis), debemos tomar estas precauciones con el objetivo de cuidar la salud de todos: los productores, sus familias y las personas que trabajan en el medio rural”, destacaron los extensionistas del INTA.