Martes 31.03.2020

La médica infectóloga Carolina Subirá habló con El Litoral sobre el coronavirus, pandemia que paraliza a Argentina.



Subirá tiene una maestría en epidemiología. Trabaja dentro de un establecimiento privado de salud de Rosario y habló sobre distintos aspectos de esta gran epidemia.



- ¿Cómo ve la pandemia en la ciudad y en la provincia?





- Santa Fe es un espejo de otros distritos como Córdoba o Capital Federal. En Buenos Aires ya tenemos una circulación comunitaria incipiente. Y si en Buenos Aires el primer caso fue el 3 de marzo y el 12 en Santa Fe, se estima que vamos a tener una disposición en espejo. Si todas las medidas están hechas para achatar la curva epidemiológica, el impacto más importante lo vamos a ver en la reducción de casos nuevos por día. Tenemos coronavirus. No, lo que no queremos es que todas las personas se enfermen al mismo tiempo porque es en ese momento que el sistema de salud colapsa. Si se enferman 250.000 personas en tres semanas, no lo podemos contener. Si se enferma esa misma cantidad de personas en seis, 12 o 18 meses, el sistema de salud tranquilamente va a contener esa demanda más la habitual del resto de enfermedades. En Rosario, hay ya un grupo de circulación viral que está directamente asociado a viajeros y a su entorno inmediato. Eso hay que controlarlo muy de cerca porque por cada persona detectada hay no menos de 80 que se pasaron por alto. Hay casi un 50 por ciento que puede presentarse sin síntomas. Esas personas asintomáticas sí contagian.



- ¿Cuándo se estima el pico de contagio?

- Se estima en función de cómo viene la curva epidemiológica que podría correrse el pico de casos con cuidados críticos para mayo, pero es muy dinámico.



- Para usted como experta, ¿cuál es la causa de este brote?

- Esto claramente es un virus que surgió en China el 31 de diciembre. Tiene una alta tasa de contagiosidad. Es de persona a persona, respiratorio y se puede contagiar por cualquier elemento. Nadie tiene anticuerpos porque es un virus nuevo. Somos 100 por ciento susceptibles. Todas esas situaciones concatenadas le dan al virus una excelente tasa de éxito. El virus es muy exitoso en infectar de una persona a la otra. Con el aumento de la movilidad internacional que hay, con que una persona contagiada, pero asintomática se suba a un avión y vuele a la otra punta del mundo en cuestión de horas vemos la distribución exitosa de este virus en más de 150 países del mundo en muy pocas semanas.





- ¿Cuándo se estima que puede llegar a haber una vacuna?



- Hay varios países que están formulando compuestos. Hay uno de esos que ya empezó pruebas en humanos. Una vez que esté demostrado que es eficaz en generar anticuerpos, en proteger, que no tiene efectos adversos y que cubre la mayor cantidad de cepas mutantes del virus. Si el virus tiene una, dos o tres mutaciones, hacer una vacuna para una sola de ellas no es útil. Tiene que pasar por todos los pasos de aprobación, después empezar a fabricarse de forma masiva y distribuirse. No antes de fin de año con el mayor de los optimismos.



- Se habló mucho sobre el tema. ¿Las drogas propuestas por el médico francés Didier Raoult pueden ser una solución?



- Hay muy poca evidencia en este momento. Hasta ahora, son recomendaciones de personas que han probado distintas estrategias combinando medicamentos cuyo uso no estaba destinado a tratar el coronavirus. Se están probando distintos medicamentos con un nivel de evidencia muy bajo.





- ¿Cuál es el tratamiento que se le da a un persona con coronavirus en terapia intensiva?



- Se le da tratamiento de soporte. Sostener la presión arterial, la oxigenación. Si necesita entubación traqueal para conectarse a una máquina de respiración artificial. Si necesita corticoides para bajar la respuesta inflamatoria, aunque eso está muy discutido. Antibióticos para cubrir infecciones.





Guantes y barbijos, sólo en centros de salud





La experta también habló sobre el uso de barbijos y guantes en la calle: “No es una recomendación para el público en general que circula por la calle que utilice ni barbijos, ni guantes. El barbijo se le coloca a la persona enferma que se traslada para que no contagie a otras. El barbijo se le coloca al profesional asistencial al momento de atender el enfermo para no contagiarse, pero no tiene ninguna utilidad circular por la calle con un barbijo”. “La estrategia más económica, más efectiva es el distanciamiento social. Metro y medio (de distancia entre personas). Los guantes se colocan al personal de salud que va a tocar un paciente. Ya se está viendo que no es tan útil. Lo que necesitamos es agua y jabón. El jabón saca las capas de grasa de la mano y también saca la capa que tiene el virus arriba”, agregó.