"Hoy la crisis sería más grave si no hubiera alimentos"

Mercado de Productores: desestiman que por el coronavirus se interrumpa la actividad

La incógnita surgió ayer, tras el reporte de un empleado con fiebre y la puesta en funcionamiento del protocolo sanitario. “Hoy la crisis sería más grave si no hubiera alimentos”, sostuvo el director ejecutivo Carlos Otrino.

Por Juan Manuel Fernández SEGUIR Luego de que se activara el protocolo sanitario ante la aparición de síntomas compatibles con coronavirus de un empleado en el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe, el director ejecutivo Carlos Otrino descartó que pueda interrumpirse la actividad ante un posible caso positivo de COVID 19, aunque admitió que por el momento sólo cuentan con procedimientos preventivos y será la autoridad sanitaria quien determine las acciones a seguir en caso de confirmarse una infección.

“Yo creo que más allá del distanciamiento sería muy difícil tomar otra medida que entorpezca el normal abastecimiento”, indicó Otrino, y remarcó “hoy la crisis sería más grave si no hubiera alimentos”. De ese modo descartó que pudiera interrumpirse la actividad en el mercado, una medida que sí tomaron en otra plaza pero que debieron deshacer ante la gravedad de los perjuicios ocasionados. “El intendente de Perico en Jujuy -relató Otrino- al otro día del anuncio presidencial del aislamiento obligatorio por su cuenta cerró la feria, una de la más grandes del norte argentino donde se abastecen también parte de Santiago del Estero, Tucumán y Salta; le metieron un amparo y mañana debe reabrir”. Cabe señalar que el viernes en Nelson el Frigorífico Friar paró la planta, a pedido de los trabajadores, tras confirmarse un caso positivo.

Las dudas sobre lo que pudiera ocurrir en el Mercado de Productores se extendieron ayer entre algunos clientes (verduleros, restaurantes, supermercados, hoteles) tras la activación del protocolo cuando un empleado de vigilancia asistió con 37.7° de temperatura. Al respecto Otrino informó que “la autoridad sanitaria no indicó nada hoy; se cumplirá lo que indiquen”. Pero consideró improbable parar la actividad ante la certeza de que el virus “va a estar durante los próximos meses y años, pero el abastecimiento tendrá que continuar”.

Sobre la evolución del empleado con fiebre explicó que, tras ser derivado al Hospital Iturraspe, los médicos no lo internaron sino que lo enviaron a la casa “en aislamiento”. El caso -informó- fue catalogado como “sospechoso”, ya que el guardia no había tenido contacto con personas que hayan viajado al exterior. También refirió que “la autoridad no indicó aún el hisopado” y que de hacerse hoy el resultado podría conocerse en 48 o 72 horas.

Otrino sostuvo que no hay certeza sobre las medidas que podrían tomarse en caso de constatar un caso positivo de coronavirus dentro del mercado. Sin embargo enumeró una serie de protocolos sanitarios que hace semanas están funcionando para prevenir la enfermedad. “Hace una semana que se implementó un protocolo bastante extenso en cuanto a detalles de hipoclorito (lavandina) para la limpieza, también con detergente y agua a presión”, dijo, sobre calles, espacios comunes, playa libre y pasillos. “Prácticamente en forma permanente se está pulverizando los sitios de trabajo”, remarcó. Esto se suma a las medidas de prevención que rigen en los puestos desde hace tres semanas, como la cantidad máxima de gente admitida o la desinfección del lugar y el aseo personal.

En días normales asisten en promedio entre 2500 y 3000 personas, pero "ayer -tras el fin de semana largo- pueden haber pasado entre 3500 y 4000 a lo largo de toda la jornada", indicó. Las tareas preventivas también incluyen desinfectar los vehículos que ingresan al predio, sobre todo ruedas de camiones que vienen de otras localidades, y los controles se realizan en conjunto con personal de la provincia y el municipio. "Aún no se dispone de personal específico para el control de temperatura a los asistentes", aclaró.