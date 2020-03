El presidente del Barcelona celebró la decisión de su equipo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del club Barcelona de España, Josep María Bartomeu, celebró que los capitanes del primer equipo de fútbol hayan aceptado la propuesta de rebaja salarial y destacó que siempre trató de que fuera ‘algo acordado y no impuesto‘. En cambio, al comentar los problemas que en ese sentido aún están latentes con en el equipo de básquetbol, el directivo dijo que todavía hay ‘una minoría que aún se lo está pensando‘, pero que tiene la ‘certeza‘ de que aceptarán el acuerdo.

El plantel de fútbol del Barcelona comunicó ayer mediante un comunicado que aceptaba bajarse un 70% del sueldo, aunque Lionel Messi, capitán e ídolo de la hinchada del club catalán, tuvo duras críticas hacia la dirigencia del blaugrana, al afirmar que los directivos intentaron “sumar presión para hacer algo que siempre tuvimos claro que haríamos”.

En declaraciones a la página de Mundo Deportivo, Bartomeu reveló que “el viernes 20 hicimos una videoconferencia con Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto, y les dijimos que queríamos que se redujeran el salario fijo, no el variable, mientras durara el estado de alarma, y dijeron sí desde el primer momento, que lo veían bien”. “Han pasado diez días hasta el acuerdo final, pero desde el primer momento había un sí. De no haberlo, habría optado por un ERTE (la herramienta de la legislación española que permite concretar una rebaja salarial en esta emergencia). Pero ahora no hay ERTE, sino un acuerdo privado con ellos”, explicó según indicó la agencia DPA.

Bartomeu indicó que a esa rebaja del 70% se añade “un 2% para compensar -a medias con el club- a los empleados”, y que la reducción asciende a “unos 14 millones de euros” al mes “del salario neto del primer equipo”, y de “dos millones” del resto de equipos. “En total, serán 16 millones de euros de rebaja al mes. Si el estado de alarma dura un mes, será una rebaja del 5,75% del salario anual. Si dura 45 días, será un 8,6% y si dura dos meses, que creemos que no, un 11,5%. Es un acuerdo flexible”, sostuvo el directivo.

En cuanto a las críticas de los jugadores del primer equipo, el máximo directivo del Barsa negó saber “quiénes son”. Respecto de la situación en el equipo de básquetbol, donde algunos jugadores no aceptan el acuerdo de la rebaja salarial, Bartomeu sostuvo: “No diré los nombres, lo importante es que al final lo aceptarán porque verán que es una medida imprescindible. No los señalamos, esperemos”.