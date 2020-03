https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pichetto sugiere que Fernández no decida solo ¿Y dónde está el Congreso?

El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó que el Congreso comience a funcionar y “aparezca al lado del Poder Ejecutivo” en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. “Si un órgano no funciona, la gente empieza a reflexionar si es necesario tenerlo o no. Digo esto en términos extremos, pero me parece importante que el Congreso aparezca al lado del Poder Ejecutivo en estos momentos”, resaltó el ex candidato a vicepresidente.



Planteó que “hay que tener equilibrio entre el cuidado de la vida de la gente y el cuidado en orden al trabajo y la vida en sociedad”. “El aislamiento no es algo que se pueda sostener todo el tiempo”, consideró el rionegrino.



“Yo estoy acatando la cuarentena, pero no puede haber cuarentena para siempre. Tampoco es digna la vida en aislamiento social indefinido”, dijo. Sobre la situación económica y los eventuales despedido, Pichetto sostuvo que “los empresarios no son malos ni miserables”, sino que “viven de la realidad y si durante un mes entero no les entra un peso, están en problemas”.



Por su parte, el titular del bloque PRO en la Cámara de diputados, Cristian Ritondo, respaldó la extensión de la cuarentena y aseguró que es momento de hacer un esfuerzo “en el sector público y privado” para que “no haya despidos”. “Apoyamos las medidas que adoptó Alberto Fernández ayer. Son decisiones difíciles pero es lo que hay que hacer, son las medidas que hay que tomar. Es lo que uno habla con cualquier profesional de la salud”, indicó Ritondo.



En declaraciones radiales, el diputado nacional manifestó que “ya habrá tiempo de ser adversarios políticos, ahora hay que acompañar”. “No hay lugar para ninguna especulación política. El mundo necesita de la responsabilidad que tenemos como dirigentes políticos”, puntualizó el referente del PRO.