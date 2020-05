Según Vignatti se vota en diciembre: ¿vuelve Godano?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Algo había deslizado Eduardo “Lalo” Vega —“si el Bicho se presenta, lo acompaño”— y dicen que el ex “5” tiene ganas de volver a la arena política. Si es así, habría elecciones con tres listas a fin de año.

Víctor Francisco Godano en sus tiempos políticos cuando le puso el cuerpo a la crisis de Colón como dirigente. Ahora, el “Bicho” está analizando con su entorno la chance de volver a la parte dirigencial. En principio, contaría con un fuerte apoyo de empresarios, ex jugadores y ex dirigentes. Crédito: Manuel Fabatia

Casi al mismo tiempo que el presidente de Colón, José Néstor Vignatti, sentenció que las elecciones serán en diciembre —la oposición, con Ricardo Magdalena a la cabeza, realizaba por estas horas una presentación administrativa porque no coincide con ese plazo—, El Litoral accedió a una información que indica lo siguiente: un número muy importante de socios caracterizados, empresarios, ex jugadores y ex dirigentes vienen dialogando con Víctor Francisco Godano para que el “Bicho” pueda volver a la arena política en el Mundo Colón como candidato a presidente.



Hace algunos días, en ocasión del aniversario del Club Atlético Colón, el que había deslizado algo concreto en este sentido había sido el Dr. Eduardo “Lalo” Vega, amigo personal de Godano y que se alistó junto a “Bicho” en el anterior paso político por la entidad del Barrio Centenario.



El conocido referente sabalero había dicho: “Godano nunca se aleja de la vida política de Colón. Siempre estoy en contacto con él. Si llegara a presentare en las próximas elecciones yo podría colaborar. Hay muchos chicos de nuestra agrupación que son muy importantes y podrían ser útiles para alguna gestión”, dijo por Cadena 3 Santa Fe.



Uno de sus puntos fuertes en su paso anterior por el gobierno sabalero pasó por la importancia de Godano y su gente hacia el lado de las divisiones inferiores. En este sentido, el apuntado para que se haga cargo es un ex jugador y ex técnico de Colón en Primera División. Esta persona, muy querida por los hinchas y socios sabaleros, ya está dialogando con entrenadores y formadores de inferiores. “Vamos a estar con la gente de Godano”, es el disparador.



Godano, que siempre viene a presenciar todos los partidos de Colón cuando hay fútbol, sigue en contacto con ese grupo de colaboradores y amigos que lo acompañaron a desembarcar en Colón en el peor momento de la historia. “El Bicho la está madurando a la decisión, siente que aprendió mucho en el paso anterior y que ahora hay mucha más gente importante que lo apoya”, deslizan en su entorno.



Está más que claro, en el contexto que se vive, que por ahora Godano no se va a manifestar públicamente al respecto, pero las señales indican que está madurando la decisión, al mismo tiempo que varios de sus laderos de confianza no quieren perder tiempo y empiezan a armar los cuadros de cara a a una futura gestión.



¿Cuándo las elecciones?



En la FM 96.7 Radio Gol, el mismo presidente sabalero fue consultado acerca del tema de las elecciones y los tiempos que se vienen, observando el almanaque en medio de la pandemia. Al toque, José Néstor Vignatti disparó: “Serán en diciembre de este año”.



Luego, el pope máximo sabalero agregó: “Nunca quise hacer futurología, menos en esta situación. Le corresponde hacerse cargo al que escribe. Los socios nos votaron para dirigir al club, cuando llegue el momento analizaremos la situación y las posibilidad. Hoy no quiero hablar de política, es fuera de lugar. Estamos en una situación no deseada por nadie, no corresponde pensar en otra cosa que no sea éso”.



Luego, sorpresivamente agregó: “Gente de la oposición se acercó para colaborar, ya lo está haciendo. Siempre estamos esperando que si hay gente que quiere participar todos tendrán su lugar, reglamentariamente tienen las puertas abiertas del club, porque es de los socios. Si sumamos más personas, es mucho mejor”.

Ida y vuelta con Reschia



En la misma entrevista, el presidente sabalero —José Néstor Vignatti— fue consultado por las declaraciones que había formulado la Dra. Stella Reschia (abogada de Futbolistas Argentinos Agremiados) en cuanto a que “con la gente de Colón no se puede hablar”.



En ese sentido, José Vignatti dijo claramente: “Trato de ser respetuoso de las opiniones de los demás, con esta señora no podemos tener gratos recuerdos, esta señora fue la que bajó la perilla para que Colón se vaya a la “B”. Esa orden que bajó para no presentarse en el partido nos costó el descenso, no podemos tener simpatía con una persona que nos jugó de esa manera”.



Por otro lado, la abogada de Agremiados fue contundente en la respuesta: “Yo no tuve nada que ver en el descenso de Colón”, replicó. En aquella oportunidad, la “gestión” en Santa Fe y quien mantuvo el contacto directo con los jugadores, en todo momento, fue Sergio Marchi, el secretario general del gremio de los futbolistas. Como secretario general, fue el absoluto responsable de las medidas que se tomaron, fundamentalmente a la hora de indicarle a los jugadores que no se presenten a jugar el encuentro.