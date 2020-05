https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.05.2020 - Última actualización - 26.05.2020 - 11:02

No hubo acuerdo

El paro de colectivos continúa hasta el miércoles en la ciudad

Fracasó la reunión que celebró este jueves por la tarde el Ministerio de Trabajo de Nación. Las partes no llegaron a un acuerdo y los colectivos del interior del país seguirán sin circular, al menos, hasta el miércoles próximo, cuando se realice un nuevo encuentro.

