En torno a los US$ 3 por tonelada La soja y el maíz cerraron con bajas en Rosario

El valor de la soja y el maíz disponible cayeron en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en torno a los US$ 3 por tonelada, mientras que el trigo de la nueva campaña presentó tuvo ofertas al alza en la plaza bursátil.



Por soja disponible se ofrecieron US$ 215 la tonelada, aunque no se descartaron mejoras de US$ 3 en negociaciones por lotes puntuales.



En cuanto al maíz, tanto con entrega inmediata como contractual, la oferta se retrajo a los US$ 112 la tonelada.



Para la entrega entre julio, agosto, y septiembre, la mejor oferta se ubicó en US$ 112; octubre, US$ 117; y noviembre, U$ S 120.



En el segmento de maíz 2020/21, la oferta abierta de compra por el cereal con entrega entre marzo y mayo del año próximo se ubicó en US$ 118 la tonelada.



Si bien no hubo ofertas por trigo disponible, el segmento de entrega diferida de la nueva campaña tuvo negociaciones con alzas en algunas de sus posiciones.



La oferta abierta por trigo con entrega en noviembre mejoró US$ 2, hasta los US$ 160 la tonelada; con entrega entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre y todo diciembre, US$ 160; para la entrega entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y todo enero la suba fue de US$ 2 hasta los US$ 162; febrero, US$ 164; y marzo, U$ S 165.



Por último, el girasol se mantuvo en US$ 250 la tonelada.



Con información de Telam