Jueves 21.05.2020 - Última actualización - 19:21

19:20

Según la UNESCO

Alrededor de 11 mil museos no volverían a abrir tras la pandemia

Un trabajo de la Unesco y del Consejo Internacional de Museos reveló que el 90% de los museos del mundo cerró su puertas por la crisis sanitaria y estiman que casi el 13% no podrá reabrir.

