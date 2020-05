Prórrogas de mandatos de cajas profesionales y de la moratoria

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La Cámara de Diputados avanzó en extender ambos términos por 90 y 60 días y ahora deberán ser revisados por el Senado. También fueron votados proyectos disponiendo una veda pesquera y una futura ley de góndolas santafesino.

La Cámara de Diputados dio media sanción a cuatro proyectos de ley que enviará en revisión al Senado y completó la aprobación para una norma que modifica la 10.023 (Estatuto del Personal Legislativo) incorporando a dicho régimen a los agentes del Tribunal de Cuentas. Dos de los proyectos votados tienen como marco la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio; otro por la impactante bajante del sistema del Paraná y la restante para darle herramientas al Estado en la comercialización dictando la ley de góndolas.



Por los proyectos se autoriza a extender por hasta 60 días la vigente moratoria tributaria; la prórroga por 90 días de los mandatos de directorios y órganos de gobierno de las cajas profesionales de seguridad social; disponiendo una veda pesquera por 180 días y la restante es la futura ley de góndolas.



Los cinco temas fueron votados, por unanimidad, en el marco de la sesión Ordinaria realizada en el Paraninfo de la UNL.



En el caso de la moratoria actual tiene vigencia hasta el 3 de junio y el proyecto de declaración de Gabriel Real (PDP) fue transformado en de ley y aprobado por unanimidad tras un dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto en el marco de un cuarto intermedio.



En tanto, la socialista Lionella Cattalini impulsó la prórroga por 90 días de los mandatos de los directorios de los organismos de seguridad social de los profesionales de la provincia de Santa Fe cuyos cese de mandatos se dieran durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio o hasta 90 días posteriores de que se disponga su finalización. La cuarentena tomó sobre el final de los mandatos a organismos como la Caja del Arte de Curar y el mes venidero de otras entidades que no podrán cumplir con los cronogramas de renovación de autoridades debido a las restricciones para circular.



Con preferencia



No sin cuestionamientos a la indiferencia o intolerancia Poder Ejecutivo en el tema pesca, la Cámara reformó un proyecto de Oscar Martínez (Frente Renovador) y votó una veda de 180 días para la pesca comercial y turística y autorizando únicamente la actividad para la subsistencia. Martínez, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Fabián Palo Oliver (UCR) y Clara García (PS) se expresaron en el recinto. “Toda la Cámara recomendó al Poder Ejecutivo que debía llegar a la veda” recordó el autor en referencia a una declaración votada durante abril. Martínez habló de “explotación indiscriminada de los recursos naturales” mientras que Palo Oliver cuestionó los argumentos que utilizan en el Poder Ejecutivo para negar la crisis. “No funcionan los puertos de fiscalización por el aislamiento, son empleados municipales, pero el sistema no está incluido en las excepciones” advirtió. Adelantó que hará una presentación judicial la semana próxima en el marco de la ley de Intereses Difusos e invitó a los que quieran sumarse a firmar el escrito. Por último fue García la que advirtió que pese a que el río Paraná tiene 50 centímetros, se autorizó el mismo tonelaje de exportación de sábalo que el año pasado.



También hubo unanimidad para votar la ley de góndolas fundamentada por el autor, el socialista Joaquín Blanco, con un enfático discurso donde revisó lo actuado en las últimas décadas hasta llegar a la concentración del 60% de la comercialización en manos de 7 cadenas de supermercados, cinco de las cuales están en manos de capitales extranjeros.



Inscribió la decisión en varias normas nacionales y provinciales que se vienen dictando en los últimos años e incluso en la ley de góndola nacional sancionada en febrero último. “Queremos un Estado presente para que transparente la cadena de precios; garantizar el derecho del consumidor a elegir y queremos que aparezcan las pymes santafesinas en las góndolas” afirmó. El objetivo es que el 25% de los productos que se ofrezcan en los super santafesinos tengan origen en firmas provinciales y, entre otros aspectos, fija un plazo de pago de hasta 60 días y no los 180 como hoy y que es uno de los elementos que le impiden a la pequeña y mediana empresa ingresar a esas góndolas.



Farías avisó que sigue el paro



La Cámara apoyó sendos proyectos de los socialistas Pablo Farías y Claudia Balagué pidiéndole al Poder Ejecutivo provincial que tome intervención directa e inmediata en la crisis que atraviesa el servicio de transporte público urbano e interurbano de pasajeros, que afecta especialmente a los conglomerados del Gran Santa Fe y Gran Rosario.

La iniciativa solicita al gobierno provincial que gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional, la regularización inmediata del otorgamiento de los subsidios y compensaciones al sector con iguales criterios que se lleva adelante en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Farías, tras haberse votado el proyecto, informó que fracasó la reunión entre empresarios y la UTA, que acordaron volver a reunirse el miércoles próximo por lo que el paro seguirá -al menos- hasta ese día.



Desde la barra

>> “Me embalé”: el radical Juan Cruz Cándido presentó un proyecto de ley para derogar el polémico decreto 420 que dispone no enviar fondos de emergencia a municipios y comunas que no acaten las restricciones de aislamiento. En un fervoroso discurso, cuestionó duramente al gobernador “por arrogarse facultades que no le son propias”. Y a propósito de estar en la semana de Mayo dijo que la decisión del mandatario “fue una respuesta arbitraria a través de un bando” y se fue a la butaca, pero volvió sobre sus pasos y pidió tratamiento preferencial para la próxima sesión. “Me embalé y casi me olvido” se le escuchó decir por el micrófono.

>> Seguridad: Oscar Martínez insiste con poner el acento en proyectos que hacen a la seguridad pública pese a que ayer no logró hacer votar la formación del Observatorio de Víctimas del Delito en el ámbito de la Cámara. “Espero que no sea usted el obstáculo” le señaló al presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, al momento de pedir la prórroga de la preferencia. Ingresó sendos proyectos de ley disponiendo el estado de necesidad en materia penitenciaria y otra de ley de derechos y garantías para las víctimas de delitos.

>>Veto a la escuela: sin el apoyo de la bancada justicialista ni del renovador Oscar Martínez, la Cámara de Diputados rechazó un veto del Poder Ejecutivo a la ley 13.943 que dispuso la creación de un instituto terciario de enseñanza en la ciudad de Firmat. La norma fue sancionada el 28 de noviembre último en el marco de la última sesión de la anterior Cámara. Formó parte de las 50 normas aprobadas en esa jornada y fue una de las 12 vetadas por Omar Perotti en los primeros meses del año. El autor de la ley fue el demoprogresista Gabriel Real que ayer unió voluntades para rechazar la observación del gobernador. Ahora deberá lograr respaldo del Senado.