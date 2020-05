https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Ignacio Tabares Big data y vida digital: la solución que necesitan las empresas para pasar el coronavirus La capacidad de convertir, adaptar o desarrollar las empresas, compañías u organizaciones en plataformas digitales es quizás la bisagra que abre la puerta a la supervivencia.

Por Ignacio Tabares (*)

En un contexto en el que las medidas para afrontar el contagio del COVID 19 se suman a dos años de inflación y estancamiento en Argentina, la necesidad de optimizar costos de funcionamiento, incorporar clientes y explotar nuevos mercados para los diferentes rubros de la actividad privada se hace imperiosa e imprescindible. Empresas, organizaciones, y compañías de diversos segmentos y escala, que nacieron, se desarrollaron y reprodujeron con un modelo de producción que hoy parece difícil que vuelva a ser tal cual lo dejamos hace un mes atrás, ven con temor que las consecuencias del coronavirus sean el golpe final para sus actividades y que pongan en riesgo toda su inversión. El ecosistema digital, con el big data como columna vertebral de las nuevas estrategias de venta, podría ser la salida por arriba y para adelante de este laberinto, la vacuna para esta pandemia que ya numerosas firmas estudian para aplicar en el plazo inmediato.

Esta coyuntura, lamentable para la humanidad, genera una oportunidad para la tecnología: la de poder dar respuestas rápidas a diferentes actores y poder avanzar en poco tiempo con recursos tecnológicos cuya implementación en el contexto anterior hubiese tardado años.

La respuesta del millón

La pregunta de cómo acceder a nuevos grupos de clientes, o cómo penetrar más en universos ya identificados, bajo estas condiciones, es apenas una de las cuestiones que intentan descifrar por estos días muchos interesados en sostener sus emprendimientos. “¿Cómo hago, en estas circunstancia tan atípicas, para eficientizar mi funcionamiento y que más gente se entere de los productos o servicios que ofrezco, y poder levantar mis promedios de ventas?”, se consultan.

Es que el interrogante, sobre cómo lograr que las organizaciones o empresas no dejen de funcionar, sostengan su capacidad de producir y consigan nuevos compradores de sus bienes o servicios, para no tener que poner en jaque su estructura en una etapa de congelamiento económico y de baja en el consumo, es uno de los principales nudos a desatar para que las unidades de negocios pensadas y forjadas en el modelo de producción previo al COVID 19, consigan “la bocanada de aire” que están buscando para dinamizar su funcionamiento y otra vez tener la mirada puesta en el futuro y en la posibilidad de crecimiento.

Conversión a lo digital: corazón del ecosistema

Es aquí donde aparece lo que hasta hace 30 días, pre-covid, creíamos que eran tendencias hacia dónde ir en un futuro cercano, y hoy, son una necesidad coyuntural absoluta. La capacidad de convertir, adaptar o desarrollar las empresas, compañías u organizaciones en plataformas digitales es quizás la bisagra que abre la puerta a la supervivencia en este cuello de botella. Plataformas digitales, que de mínima tienen que ser amigables, simples, regidas por la experiencia del usuario, y que deben reconstruir dentro los modos de conversación con su público y mercados, y tendrán que creer en el poder de los datos. Su correcta estructuración y la buena gestión y explotación de los mismos será lo que hará la diferencia.

La dificultad de pensar el presente con herramientas del pasado

En este momento, numerosas empresas comienzan a estudiar, y otras ya avanzan, en el rediseño de sus portales web, para que dejen de ser apenas un lugar donde encontrar información o una mera carta de presentación, para pasar a ser el corazón de un ecosistema on line, que tendrá en sus cuentas de redes sociales, aplicaciones, y calls centers, algunas de sus principales bocas de expendio. Y es que claro, el camino conocido para lanzar o posicionar productos hoy parece lejano. La publicidad en medios tradicionales quedó a costos inalcanzables para los niveles de facturación de la actividad privada; y por otro lado, la utilización de las redes sociales como usualmente lo estaban haciendo hasta ahora en la mayoría de los casos, también. El vuelco masivo y espontáneo, casi a modo de supervivencia, al marketing en redes sin rigurosidad en la construcción de públicos, ni con las herramientas adecuadas y los datos necesarios, elevó los precios de publicidad para pelear sobre una misma torta de usuarios y con un nivel de competencia cada vez más alto por conseguir pequeños segundos de atención de gente que tal vez no tiene ni el interés ni el dinero para acceder a los servicios ofrecidos. Un error que suele cometerse y que define el éxito o el fracaso de una estrategia de marketing. En una situación ordinaria, quizás no tiene tanta importancia. En una crisis como la actual, un paso hacia adelante no puede significar dos para atrás.

Es por ello que muchas empresas hoy empiezan a estudiar y observar que la supervivencia y el futuro dependen de qué tan capaces son, con audacia e inteligencia, de montar una nueva organización, al menos de algunos de sus servicios, en la que el ecosistema digital sea la columna vertebral de su estrategia comercial. Y así comenzar con el desarrollo de un sistema de e-commerce sencillo y resolutivo, para quienes, a través de la estructuración de bases de datos para generar universos de públicos de calidad, correctas segmentaciones y buenos mensajes, sean atraídos hasta allí.

Quien más rápido y mejor haga este proceso, dando la menor cantidad de pasos en falso posible, será quien menos competitividad pierda en esta etapa y más posibilidades de crecimiento tenga.

(*) Ingeniero Electrónico, Fundador de Waydata (www.waydata.com.ar), Director de SII-Argentina (www.sii-argentina.com), Profesor Adjunto de la Universidad Nacional de Rosario, Ex-secretario de Tecnologías para la Gestión del Gobierno de Santa Fe.