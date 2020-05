Santo Tomé fijó sus horarios para las salidas recreativas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La intendenta Daniela Qüesta explicó las franjas horarias en las que cada grupo etario puede salir a “despejarse”. Sin embargo, realizó algunas advertencias.

En consonancia con el anuncio provincial que estipula salidas recreativas para todas las localidades de la provincia (con excepción de las ciudades de Santa Fe y Rosario), la intendente de Santo Tomé, Daniela Qüesta, explicó este jueves la modalidad en que permitirá que se desarrollen en la ciudad, aunque aclaró que “son franjas horarias durante las cuales se puede salir una hora, no es que salimos las dos horas a dar vueltas”.

En el mismo sentido, detalló que los santotomesinos de entre 15 y 68 años pueden salir de 8 a 10 o de 18 a 20; mientras que los menores de 15, acompañados por un adulto, podrán hacerlo entre las 11 y las 14. En tanto, los mayores de 65 tendrán permiso para estar fuera de su hogar entre las 15 y las 17. Sin embargo, insistió en que “no se habilitan las plazas, los parques ni los paseos”: “vamos a poder caminar 500 metros a la redonda, como para movernos, despejarnos, salir del encierro...no nos va a permitir una práctica deportiva pero es un paso adelante que se va a sostener en tanto y en cuanto seamos respetuosos de estas normas”, reiteró.

En cuanto a los controles, lamentó que harán lo posible con el personal del que disponen “pero pensar que podemos regular a qué hora va a salir cada persona de su domicilio es imposible”. “Estamos hablando de 80 mil habitantes, no hay estructura de control”, añadió, y consideró que esta es la etapa de la “cuarentena responsable”, “de hacernos cargo cada uno de la parte que nos toca, que es cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a la comunidad, para no dar marcha atrás, porque no es solamente cuánto tiempo más de cuarentena sino que los negocios puedan estar trabajando”. “Estamos enfrentando los primeros fríos, las personas mayores salgan ese ratito que necesitan, nada más, cuídense y estén el mayor tiempo posible en su casa”, concluyó.