https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 21.05.2020 - Última actualización - 22:11

22:07

Las cámaras registraron la osadía del ladrón, que estuvo casi 45 minutos dentro de la propiedad eligiendo su botín en la zona de cocheras, mientras los vecinos dormían durante la tormenta.

Inseguridad Volvieron a robar en el edificio de Salvador Caputto al 3100 Las cámaras registraron la osadía del ladrón, que estuvo casi 45 minutos dentro de la propiedad eligiendo su botín en la zona de cocheras, mientras los vecinos dormían durante la tormenta. Las cámaras registraron la osadía del ladrón, que estuvo casi 45 minutos dentro de la propiedad eligiendo su botín en la zona de cocheras, mientras los vecinos dormían durante la tormenta.

“Esta no es la primera vez, ya perdí la cuenta, yo hace siete años que estoy en el edificio y no sé cuántas veces entraron, las letras del frente, que son de bronce, las arrancaron todas, yo tenía tres faroles en la cochera y me los robaron, no podés tener nada”, se lamentó un vecino de Salvador Caputto al 3100 consultado por El Litoral.

En esta oportunidad, el amigo de lo ajeno “actuó solo; entró a las 2.35 y salió a las 3.05; puso una escalera para poder salir porque las rejas son realmente altas; forzó las cerraduras de los autos, quiso llevar la bicicleta que se puede ver en el video que se le quedó trabada, pero se llevó unas cosas de la cochera”, detalló el propietario. “Uno está casando de ver que se toman todas las medidas que se puede pero van y buscan la manera para entrar al edificio”, manifestó.

Mientras, aseguró que “nadie escuchó nada, todos están cumpliendo su cuarentena, encerrados, aparte a esa hora, estaba lloviendo...si vos ves el video, después que se fue él, recién a la hora pasó un patrullero”, indicó.