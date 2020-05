https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.05.2020 - Última actualización - 10:11

10:08

El joven de Cañada Rosquín saborea el placer de vivir en la elite del fútbol mundial. Hoy en el Watford ingles, "Nacho" tuvo un explosivo crecimiento que lo llevó sin escala al viejo continente. Con la humildad y el apego a su ciudad natal, aguarda el llamado del club para regresar a las prácticas en el predio del club. Mientras tanto, combina entrenamientos en el calor de su hogar y en los parques de Londres.

De Cañada Rosquín a Inglaterra Pussetto, de cumplir un sueño a esperar por la vuelta a las canchas El joven de Cañada Rosquín saborea el placer de vivir en la elite del fútbol mundial. Hoy en el Watford ingles, "Nacho" tuvo un explosivo crecimiento que lo llevó sin escala al viejo continente. Con la humildad y el apego a su ciudad natal, aguarda el llamado del club para regresar a las prácticas en el predio del club. Mientras tanto, combina entrenamientos en el calor de su hogar y en los parques de Londres.

Por Rodrigo Pretto

El vertiginoso crecimiento de Ignacio Pussetto parece no tener techo. Con tan sólo 24 años, el joven de Cañada Rosquín vistió la camiseta de Atlético Rafaela, explotó en Huracán, lo buscó el Udinese de Italia y más tarde se lo llevó el Watford inglés para jugar la soñada Premier League. De “ganar todo” en las inferiores de Juventud Unida a sacarle un invicto de 44 partidos al Liverpool de Klopp. Y como si fuera poco, al club que lo formó desde pequeño le ingresó una jugosa cantidad de dólares que le permitió montar un Salón de Usos Múltiples que lleva su nombre.

Hoy, “Nacho” combina entrenamientos en su casa y en parques ingleses a la espera de la vuelta al predio para reencontrarse con todo el plantel. “Estoy cumpliendo un sueño”, asegura pero no se conforma: “Quiero afianzarme y seguir creciendo para llegar a un grande de Inglaterra”.

Distendido. Con la humildad de aquel pibe de pueblo que se fue de chico detrás del sueño de llegar a la elite del fútbol mundial, y lo consiguió. Quienes lo conocen no dudan: nunca se olvidó de su Cañada Rosquín natal. El apego es tan fuerte que no se pierde cada fecha de la liga San Martín. Pendiente de su Juventud Unida, cuando su presente lo permite vuelve al lugar donde todo empezó. “Estoy al tanto de todo. Hablo con mis amigos y sigo el campeonato por redes sociales. Cuando regreso siempre voy a la cancha”.

Explotó en cada club que apostó por él. De las “gloriosas inferiores” en Juventud Unida donde “ganaba todo”, pasando por Atlético de Rafaela para comenzar a saborear el fútbol profesional y dando el gran salto en Huracán bajo la conducción de Gustavo Alfaro. Su alto nivel le valió el traspaso a Italia donde fichó con Udinese para jugar Serie A, transformándose en el pase más caro del Globo por 8 millones de euros. Y en poco tiempo, su gran rendimiento sedujo a los directivos de Watford quienes desembolsaron ni más ni menos que 20 millones de euros para llevárselo a jugar Premier League.

Esperando el llamado

Al igual que en todo el mundo, el deportista rosquinense cumple con los entrenamientos en su casa.

Y a pesar que en los últimos días habilitaron las actividades físicas en los parques ingleses, Pussetto todavía no quiere dar ese paso por completo hacia el exterior. “La cuarentena se fue alargando a medida que iban pasando los días. Seguramente continuará. Entreno en casa, tengo los elementos para hacer gimnasio, una cinta y bicicleta para realizar actividades de carrera”, detalló a su vez que agregó que a pesar de contar con la posibilidad de poder disfrutar del “verde” -algo a lo que recurren algunos deportistas- prefiere el calor del hogar. “A veces salgo a tomar un poco de aire y aprovecho para realizar las actividades al descampado, pero siempre me entreno en mi casa”.

A pesar que algunos equipos de la Premier League ya dieron el paso inicial para abrir sus instalaciones pensando en la vuelta de los planteles a los entrenamientos, en Watford aún no existen órdenes para poner en marcha la operación retorno. “Todavía no hay aviso para volver, pero sí está la idea. Quieren que se finalice la liga pero tampoco es posible jugar nuevamente con el virus circulando. Creo que en algunos días vamos a volver al predio a entrenar con grupos reducidos para que al momento de que se abran las prácticas del plantel completo todos estemos al mismo nivel”, adelantó el joven futbolista.

Pussetto no dejó al margen el lamento por el momento en el que se declaró la emergencia a nivel mundial obligando la cancelación de la liga. Es que su equipo, que pelea por la permanencia y hoy logró salir de la zona roja, había bajado al mejor equipo del mundo, los Red de Klopp. En ese inolvidable juego, Watford se impuso 3 a 0 y le cortó un invicto de 44 partidos sin perder al actual campeón de Champions League. “En lo personal era un momento importante para afianzarme. Lamentablemente se había lesionado uno de los jugadores más importantes que tenemos, entonces seguramente iba a poder tener la chance de jugar. Le habíamos ganado a Liverpool, con el envión anímico que eso significa. Pero ya no se podía estirar más la situación porque la pandemia iba avanzando”.



“Por más”

El joven de Cañada Rosquín aclaró que el sueño de jugar en tierras inglesas está cumplido, pero va por más. “De chico siempre me gustó la Premier. Tengo recuerdos de levantarme a la mañana a ver los partidos y siempre soñar con estar ahí. Hoy lo estoy cumpliendo. Quiero afianzarme y seguir creciendo acá para poder llegar a un grande de Inglaterra”.