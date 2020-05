El sector de energía solar de Santa Fe pide continuidad de políticas públicas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara, que nuclea a las empresas de generación distribuida, denunció que desde diciembre del año pasado el programa de incentivo quedó sin efecto. Hay unas 600 familias que tienen en peligro su fuente laboral.

Las energías renovables tuvieron un crecimiento sostenido en los últimos años y la provincia de Santa Fe fue pionera en políticas públicas para impulsar este recurso, regularlo y fomentar su generación distribuida. En este sentido, fue la primera provincia del país en permitir que un vecino pueda generar e inyectar energía a las redes de las distribuidoras eléctricas, haciéndose eco de una tendencia a nivel mundial.

Sin embargo, actualmente la situación parece otra, según lo que reclama la Cámara Santafesina de Energía Solar (Cases) en un comunicado: “Manifestamos nuestra profunda preocupación por la discontinuidad de las políticas públicas relacionadas con la generación de energía distribuida a partir de fuentes renovables en nuestra provincia, particularmente en lo que concierne a la energía fotovoltaica. Desde luego, no desconocemos la situación que el mundo entero está transitando en torno al Covid-19, sin embargo esta tan lamentable situación no impide en lo absoluto generar los espacios de diálogo y construcción colectiva que permitan continuar con el desarrollo del sector”.

Mariano Sáenz Almagro, miembro de la entidad, explicó los principales motivos por los que se insta a las autoridades a tomar decisiones en la materia, debido a la pérdida de empleos que sufre el sector: “Desde diciembre de 2019, el programa de incentivo a la generación distribuida quedó sin efecto y la nueva gestión de gobierno, seis meses más tarde, aún no dio ninguna señal concreta que apunte a la recuperación del sector. Somos más de 600 familias que vemos peligrar nuestro sustento económico, ya no podemos prolongar más tiempo esta situación”.

Hasta el momento, y a pesar de los reiterados pedidos presentados como agrupación del sector, “el gobierno provincial nunca ha convocado a una reunión, de manera informal prometió en reiteradas oportunidades dar una solución que nunca llega. Es llamativo que no tenga el tiempo para escuchar a quienes forman el ecosistema de la generación distribuida en el territorio provincial, pero sí se haya sumado a debatir oportunidades de negocios con actores del sector fotovoltaico que poco tienen que ver con la provincia y difícilmente tengan prioridades similares a las de las empresas santafesinas”, criticaron desde Cases .

¿Y el fondo económico?

Santa Fe reúne la mayor cantidad de empresas PyMes y MicroPyMes del país, capaces de generar proyectos de triple impacto. “En pocas regiones existe tanta experiencia en generación distribuida, pero a pesar de ésto el gobierno sigue actuando como si el sector no existiera”, destacaron.

En esta línea, la Cámara denunció que “para incentivo del sector energético renovable existe un fondo económico reglamentado por la ley n° 12.692 de energías renovables, al cual aportamos mensualmente todos los santafesinos a través de la facturación de las distribuidoras de energía eléctrica. Desde finales del año pasado esos fondos no están siendo utilizados en su totalidad en el sector para el cuál fueron recaudados, dichos fondos permitirían dar continuidad con el programas de fomento al sector hasta tanto podamos diseñar incentivos más eficientes y sustentables, en conjunto Estado y representantes del sector, tarea que venimos pidiendo desde hace meses”.

El sector en números

Cases repasó en su comunicado cómo creció el sector en los últimos años: “Durante los últimos 18 meses en los que el programa de incentivo funcionó. Desde julio 2018 a diciembre 2019, el rubro fotovoltaico en Santa Fe movilizó aproximadamente 3.900.000 de dólares. Al tipo de cambio actual representa: $ 15.000.000 mensuales, de los cuales el componente importado solo representa un 15 %. El resto quedó en el mercado interno, sin contar lo que el Estado Provincial recauda en materia impositiva”.

Actualmente, Santa Fe cuenta con 1,3 MW (megavatios) de potencia fotovoltaica instalada de forma distribuida —para tomar magnitud— esta potencia instalada en los techos de más de 400 santafesinos supera a la potencia de la planta fotovoltaica instalada en la ciudad de San Lorenzo con más 4.400 paneles fotovoltaicos y una potencia final de 1,1 MW.

Normativas provinciales

—2006: sanción de la Ley 12.692 (Ley de energías renovables de Santa Fe)

—2012: decreto 2.644 reglamentando la Ley 12.692

—2013: desarrollo del Protocolo Técnico administrativo de la EPE

—2016: lanzamiento de la 1° versión de Prosumidores, un programa de incentivos para fomentar a instalación de sistemas fotovoltaicos

—2018: lanzamiento de la 2° versión del programa Prosumidores



En conformación

La Cámara Santafesina de Energía Solar se encuentra en conformación. “La agrupación nace con el fin de representar al sector de energías solar en la provincia, la cámara cuenta con miembros de larga trayectoria en el sector, los cuales representan algo más del 80-90 % de todas las instalaciones realizadas de generación distribuida de la provincia.

Hoy, nuestra prioridad es acercar información fehaciente para la construcción de políticas públicas de vanguardia que impulsen la generación distribuida, consolidando una cultura de las energías renovables y a la vez, el fortalecimiento de una visión que jerarquice la eficiencia energética como variable fundamental para lograr un consumo eficiente y responsable de nuestros activos energéticos.

Las empresas que se encuentra nucleadas en la Cámara son parte de solución que el mundo está pensando para salir de la crisis actual. Empresas de triple impacto, generadoras de empleos verdes y acciones que reducen la contaminación ambiental”, sostuvieron desde Cases.