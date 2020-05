Unión-Rondina: un contacto para acercar a las partes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es la prioridad que tiene el Tate para reemplazar a Madelón. Se dice que dentro de los diez días se va a definir. Tiene una oferta para continuar en Arsenal, club al que dirige desde hace más de dos años y evalúa ahora el interés de Unión. Es el nombre que tiene más consenso en la dirigencia rojiblanca.

Hubo una reunión vía zoom del actual DT de Arsenal con los directivos...

“Me junté con Julito Grondona y le dije que iba a escuchar a la gente de Unión. Con Julito hablamos de las cosas que tenemos que mejorar. Tuvimos hace un rato la charla con los dirigentes de Unión. Son distintas conversaciones. Hace dos años que estoy en Arsenal y sé cuáles son las cosas del día a día que hay que mejorar. Con Unión hablamos de otra manera”, dijo Sergio Rondina en una entrevista radial en club 947. Y fue así nomás, como lo cuenta. El miércoles habló con Grondona y el jueves, vía zoom, con la dirigencia de Unión. Fue el primer encuentro. Zuccarelli había hablado con Rondina telefónicamente para coordinar lo que se dio este jueves. Es decir, promover el encuentro con la dirigencia. Participaron varios, obviamente con Luis Spahn a la cabeza y también con el manager Zuccarelli. Dicen que no se habló ni de sueldo ni de plazo de duración del contrato. ¿De qué se habló?, de fútbol, de la intención que tiene Unión para que conduzca el proceso futbolístico que se viene y para ir tanteando las pretensiones de un Rondina que se jerarquizó muchísimo con lo que logró en Arsenal: el ascenso a Primera División y una campaña de 34 puntos en la Superliga pasada que lo dejó en el puesto 11, a un paso de clasificarse a la Sudamericana y cosechando siete puntos más que Unión conduciendo un plantel sin grandes nombres pero con un poderío ofensivo notable. Arsenal fue el segundo equipo con mayor cantidad de goles a favor de toda la Superliga: cosechó 37, cuatro menos que River y dos más que Boca, el campeón del torneo. Y para no “enrollar” con tantos números, hay que agregar algo más importante: su equipo tuvo una línea de juego y supo hacerlo de igual a igual en cualquier cancha y ante todos los rivales.

¿Será Rondina el futuro entrenador de Unión?, tiene la prioridad de la dirigencia y van a esperar su decisión. No es cierto tampoco que ya esté arreglada su continuidad en Arsenal por dos años, como por allí se manifestó en Buenos Aires. Rondina pudo haberle dado alguna prioridad a Arsenal y no está mal. Su identificación con el club es plena. Lo contrataron cuando estaba en Primera sabiendo que se iba a la B, le dijeron que vaya armando el equipo para ascender, lo logró y mantuvo al equipo en la máxima categoría. Demasiados logros —con suficiente respaldo dirigencial— como para subestimar una ligazón muy fuerte de ambas partes.



Sergio Rondina es la prioridad en Unión. Así lo entienden los dirigentes y por eso van a esperar que se decida. Arsenal le ofreció la continuidad. En Unión no tienen certeza de nada. Ni de cómo se va jugar el torneo, ni cuándo se va a volver a jugar ni, por añadidura, cuándo se va a volver a entrenar. Están más cerca de pensar como muchos, que “el fútbol es de lo último que va a volver a la normalidad”, que en un retorno relativamente cercano. Lo van a esperar. Y se cree que de acá a diez días, Rondina se tendrá que decidir entre aceptar la continuidad en Arsenal o probar con “dar un salto” para dirigir a Unión.

* * * * *



¿Y después? Hubo nombres que en algún momento surgieron con fuerza pero que ahora no tienen tanto peso. No se los descarta, pero lo ven con demasiadas complicaciones. Un ejemplo claro es el de Juan Pablo Vojvoda, hoy entrenador de Unión La Calera de Chile, con un ambicioso proyecto, buenos resultados y la posibilidad de incrementar éxitos en un futuro inmediato.



Otro nombre que surgió y que no es una opción, al menos por el momento, es el de Pedro Troglio. Hace un año que dirige a Olimpia de Honduras, es un entrenador de amplio recorrido y experiencia, subcampeón del mundo como jugador en Italia y con un perfil interesante. De todos modos, Unión no puso los ojos en Troglio —tampoco en el “Sapito” Coleoni— con la intensidad en cuanto al interés demostrado por Rondina.



Como contrapartida, hay un nombre que a algunos seduce: Claudio Vivas. Discípulo de Marcelo Bielsa, su actual club es Bolívar de Bolivia, al cuál llegó a fines del año pasado. Hace unos días, Vivas llegó a un acuerdo con los dirigentes y aceptó la reducción de sueldo que se le planteó debido a la inactividad producto de la cuarentena que también se ha establecido en ese país vecino debido a la pandemia. Es un nombre que a algunos dirigentes —dicen que al presidente— les gusta y se lo debe colocar, hoy por hoy, entre las posibilidades. “Es más factible que Vojvoda, si comparamos a los que están afuera y tienen club”, confió una fuente a El Litoral.



* * * * *



Después, hay dos nombres de estrecha vinculación con Unión. Uno de ellos es Eduardo Magnín, el otro es Claudio Gugnali. La supresión de los descensos creará, si se analiza el caso Magnín, un ámbito de menor presión porque lo que se analiza en Afa es que el torneo que se jugará hasta fin de año no acumularía puntos para el promedio. Los dos tienen “pro y contras”. En realidad, todos los entrenadores tienen sus “pro y contra”. Algunos podrían pensar en la supuesta inexperiencia de Magnín (un hombre conocedor de manera absoluta del club, de mucha personalidad y al que le fue bien dirigiendo a la reserva), como así también se le podrá achacar a Claudio Gugnali el tiempo que lleva sin dirigir (técnico alterno de Sabella en el subcampeonato del mundo obtenido hace seis años, también con suficiente conocimiento por cercanía de lo que es Unión).

Magnín se fue hace poco tiempo cuando se decidió no renovarle el contrato en una situación que originó enojo en el ex entrenador. Gugnali tuvo participación en las últimas elecciones pues era el hombre elegido por Triunfo Tatengue (la agrupación que llevaba a Rodrigo Villarreal como candidato a presidente) para hacerse cargo de la secretaría técnica. Algunos pensarán que el problema, además del apuntado, son las declaraciones que hizo contra Spahn. Sin embargo, la complicación no vendría por ese lado, pero hay una situación que se debería “limar” en la directiva para que su nombre, seductor también en el mundo Unión para muchos, pueda ser evaluado convenientemente como una posibilidad cierta.

* * * * *



¿Qué se le puede decir al hincha de Unión?, que lo de este jueves, aunque haya sido una primera charla, un acercamiento o como se lo quiera mencionar, es una señal que debe ser tomada como elocuente. Si Rondina decide probar suerte en otro club, será en Unión. La decisión la tiene él. Quizás todavía no haya existido un avance suficiente en temas que luego se tornan decisivos, como por ejemplo el económico, pero ya lo señaló en algún momento el presidente Spahn, tomando conocimiento de los valores que se manejan en Arsenal y marcando una diferencia con lo que se percibe en Unión. El último técnico de Unión fue Leonardo Madelón y él mismo señaló que no se quejaba de lo que ganaba porque sabía que estaba bien pago. Rondina, aún con sus antecedentes favorables en Arsenal, es muy probable que sea un técnico que pueda dar un salto de calidad llegando a Unión —económico y deportivo— sin que el club tenga que erogar un dinero que afecte sus finanzas. Rondina gusta. Tiene consenso. Hizo la pole-position.