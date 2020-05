El "histórico" mayordomo de la Casa Blanca, otra víctima fatal del coronavirus

El que fuera mayordomo de la Casa Blanca bajo 11 administraciones, Wilson Roosevelt Jerman, falleció el pasado 16 de mayo a los 91 años a causa del coronavirus, según informó el jueves su familia a medios estadounidenses. Jerman entró a trabajar en la Casa Blanca en 1957 con el republicano Dwight D. Eisenhower (que presidió Estados Unidos entre 1953 y 1961) y se retiró en 2012, durante el mandato del demócrata Barack Obama (2009-2017).

Aunque empezó como limpiador, tardó poco en ocupar el puesto de mayordomo, un ascenso promovido durante la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963), según reveló una nieta de Jerman a la afiliada local de la cadena Fox News en Washington. Fue la propia primera dama de EE UU, Jacqueline Kennedy, quien reconoció su trabajo y lo ascendió a mayordomo.

Bill and I were saddened to hear of the passing of Wilson Roosevelt Jerman at the age of 91 from COVID-19. Jerman served as a White House butler across 11 presidencies and made generations of first families feel at home, including ours. Our warmest condolences to his loved ones.