https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.05.2020 - Última actualización - 17:08

17:04

Gabriel Nardiello apuntó específicamente al fallo que le quitaba puntos a Huracán y San Lorenzo, y que luego fue dejado sin efecto. “La Superliga quiso poner premios y castigos y eso evidentemente no gustó”, sentenció. Crédito: Archivo

Gabriel Nardiello apuntó específicamente al fallo que le quitaba puntos a Huracán y San Lorenzo, y que luego fue dejado sin efecto. “La Superliga quiso poner premios y castigos y eso evidentemente no gustó”, sentenció. Crédito: Archivo

Su visión del fútbol nacional Nardiello criticó a la Superliga y a la AFA Gabriel Nardiello, quien fuera vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la extinta Superliga, aseguró que le dio “pena haber formado parte” de un ente donde “no sirvió para nada trabajar con seriedad”, ya que sus fallos fueron modificados tras el disgusto de los clubes de Primera División sancionados.

“Desconozco los intereses políticos pero me da pena haber formado parte de una institución donde uno trabajó con mucha seriedad y no sirvió para nada, o quizás sí, para desenmascarar algunas cosas que pasan en el fútbol”, lanzó Nardiello, en declaraciones a radio Rivadavia.

Luego de la Asamblea de AFA que determinó la disolución de la Superliga, Nardiello explicó que todavía no recibieron “ninguna notificación” de qué pasará con ellos como Tribunal de Disciplina, ya que en teoría esa rama regresaría a la órbita de Viamonte 1366.

Y recordó el fallo de quita de puntos contra San Lorenzo y Huracán, a los que luego se los devolvió el Tribunal de Disciplina de AFA: “Nosotros tomamos una decisión impecable que le quitaba puntos y les prohibía contratar y en segunda instancia nos enteramos que cambiaba. Si me enteraba que llamó (el entonces presidente Mauricio) Macri, yo hubiese hecho la denuncia”.

“Hay clubes que se manejan como una verdulería, con el respeto de las verdulerías. Contratan jugadores y no les pagan y los más ordenados, quizás tienen que descender. Es imposible vivir en un país y en un lugar sin reglas y parece que el fútbol va a vivir así. La Superliga quiso poner premios y castigos y eso evidentemente no gustó”, completó.

Asimismo, destacó el trabajo de Mariano Elizondo, quien renunció como presidente de la Superliga al conocer que iba a ser desmantelada por el Comité Ejecutivo de AFA. “Cuatro veces en mi vida vi a Elizondo, dos en una cena de fin de año, pero la forma de no contaminarnos era no tener contactos con los dirigentes. Sancioné a Huracán y tengo muchos amigos hinchas por ejemplo”, sostuvo.

Además, producto de la pandemia, el Fair Play Financiero no está en vigencia desde marzo, ante lo cual el Tribunal de Disciplina de la Superliga no ejerció desde febrero.

Russo opina muy diferente

Nicolás Russo, presidente de Lanús, destacó que el fútbol argentino “no confluía en un proyecto común” desde la muerte de Julio Grondona, tras la reelección de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Russo, también secretario ejecutivo de AFA, comentó: “Con Tapia se ha consolidado un líder por unanimidad. El fútbol argentino no confluía en un proyecto común desde la muerte de Grondona. Veo un futuro muy importante. La AFA ya se ha consolidado desde lo económico y administrativo. Hay un proyecto de selecciones muy bueno, falta seguir creyendo a nivel local y conseguir títulos internacionales, que estoy seguro que se va a lograr”, adelantó Russo.

El directivo de Lanús es uno de los hombres cercanos a Tapia en la casa madre y, junto con Pablo Toviggino (tesorero de AFA), se encargó de negociar con el gremio de los futbolistas en medio de la pandemia. “El acuerdo entre Agremiados y los clubes es bueno porque sirve para salir de esta problemática. La idea es que los torneos sean de enero a diciembre”, reconoció sobre la posibilidad de renovar los contratos por un semestre hasta fin de año como medida excepcional en medio del coronavirus.

Sin descensos en Paraguay

La Primera División del fútbol de Paraguay, a semejanza de la Argentina, no tendrá descensos en la temporada 2020, a partir de la suspensión de la actividad, dictada por la irrupción de la pandemia del coronavirus. Aun cuando todavía no resolvió si el campeonato continuará y finalizará durante este período, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) especificó que “no habrá descensos” en la máxima categoría local. Además, las categorías Intermedia, Primera B y Primera C, las tres principales divisiones de ascenso, “no tendrán competencia” durante este año y ni siquiera comenzarán, tal como estaba previsto en marzo y abril pasado.

De este modo no habrá descensos en el fútbol paraguayo (tampoco ascensos), al igual que lo decidido en la Argentina, ya que la AFA consideró oportuno “cancelar la temporada” ante la aparición del Covid-19. La única diferencia que se plantea en el fútbol argentino con el guaraní reside en el hecho de que los certámenes de ascenso se “resolverán en la cancha”, siempre y cuando sea posible en el aspecto sanitario.