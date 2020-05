https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.05.2020

Ante de las definiciones La NBA programaría una serie preparatoria Se desarrollaría en Disneyworld como sede única y permitiría que cada franquicia dispute cinco partidos amistosos, previos al play-off.

Noticias surgidas este viernes, a través de una publicación en las redes sociales de Spencer Dinwiddie, base de los Brooklyn Nets, permitieron conocer que el objetivo capital de la NBA antes de los playoffs, sería jugar cinco partidos preparatorios en una “burbuja”, en la sede única que está preparando la Liga para reanudar la competición.

Todo apunta que sería Disneyworld, en Orlando, el escenario que cumple con todos los requisitos sanitarios y de infraestructura, tratándose de encuentros de preparación que servirían de previa al inicio de las definiciones, previsto para el 15 de julio. Según indica en su cuenta de Twitter el basquetbolista, el rumor circulante es que todos los equipos de la Liga Estadounidense de Básquetbol podrían jugar cinco partidos amistosos en ese sitio.

En cuanto a la información oficial, las 30 franquicias tienen la mente puesta en el 1 de junio, momento en el que la NBA oficializará las pautas con las que cada equipo se manejará para la vuelta a los entrenamientos. Esa fecha permitiría comenzar con los primeros movimientos físicos necesarios, como un primer paso formal hacia la reanudación de la temporada.

Los equipos tienen la esperanza que se les dé un tiempo similar para cuando se les permita expandir los entrenamientos individuales con jugadores y se incluya más personal de la organización para facilitar los trabajos de protocolos con las restricciones de movimientos que habrá por la pandemia del coronavirus, después de la suspensión, el 11 de marzo pasado.

Pero después de dos meses de inactividad, la liga está discutiendo un plan para reanudar la temporada, que incluye un retiro inicial de dos semanas de jugadores en los mercados de equipos por un período de cuarentena, una o dos semanas de entrenamientos individuales en las instalaciones del equipo, y dos a un campo de entrenamiento formal de tres semanas, de acuerdo con las fuentes.

Un sinnúmero de dueños de equipos, ejecutivos y dirigentes de la Asociación Nacional de Jugadore, creen que el comisionado Silver dará luz verde al regreso de la competición a partir del próximo mes de juni.

¿Y esto..?

Mientras tanto, el astro de Los Angeles Lakers, LeBron James, se entrenó en privado con algunos compañeros de equipo, pese a que la NBA está suspendida por la pandemia de Covid-19, señaló “The Athletic”, revista deportiva estadounidense.

“James organizó entrenamientos privados en un lugar cerrado. Tuvo en cuenta todas las medidas de seguridad sanitarias necesarias y los que lo acompañaron se sometieron a test de coronavirus y mantuvieron la distancia social. Este no es el único caso, ya que tenemos entendido que Los Angeles Clippers también organizaron sesiones de training”, precisó la publicación.

LeBron, tres veces campeón de la NBA (2012, 2013 y 2016) y seis veces finalista (2007, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2018), es uno de los mejores basquetbolistas de Los Angeles Lakers, que está primero en la Conferencia Oeste y es candidato al título en la temporada que se suspendió a mediados de marzo.

Tal como se informara, la NBA informó a las franquicias que está en conversaciones avanzadas con varios proveedores nacionales de testeos de coronavirus, un componente central de cualquier plan de reinicio de la temporada.

En el marco de la pandemia, vale destacar que el tramo final de la Liga de Grecia de Básquetbol se cancelará, tras la resolución tomada por unanimidad horas atrás, coronándose campeón el Panathinaikos, que se mantenía líder al cabo de 20 jornadas desarrolladas.

Polémica sin fin

Jason Hehir, director de “The Last Dance”, el documental que repasó la carrera de Michael Jordan y los seis títulos de Chicago Bulls en la década de los noventa, explicó las ausencias de los ex basquetbolistas de Utah Jazz, Karl Malone y Byron Russell, a lo largo de los diez capítulos de la serie.

Malone, mejor jugador de la temporada de 1997/1998, descartó su participación, aunque trataron de convencerlo en diferentes ocasiones desde hace dos años hasta la publicación, según relató Hehir.

* “Le preguntamos varias veces; agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018, porque sabíamos que Malone sería una figura difícil”, contó el director, en diálogo con el periodista estadounidense Dan Patrick.

Por su parte, Hehir explicó que Russell, el encargado de marcar a Jordan en las finales de las dos temporadas en las que se enfrentaron a Chicago Bulls (1996-97 y 97-98), “nunca atendió los llamados que le hicimos todo el tiempo”.

Además, el cineasta aseguró que le costó convencer al base de Utah, John Stockton, algo que lograron el pasado 10 de marzo, sobre el cierre del documental.

“Ustedes quieren que participe de un documental que será la cáscara de Michael Jordan, nos dijo”, recordó en uno de los rechazos del ex basquetbolista. Hehir aseguró que otro ex compañero de Jordan, el pivote Luc Longley, no salió al aire por estar viviendo en Australia y los costos eran grandes.

Oberto TV

El cordobés Fabricio Oberto, campeón olímpico con el Seleccionado Argentino de Básquetbol en Atenas 2004 y de la NBA, con San Antonio Spurs, se convertirá el 4 de junio venidero, en protagonista central de un documental que recorrerá su carrera deportiva.

El deportista oriundo de la localidad cordobesa de Las Varillas, quiso contar su relación con el final de su vida deportiva y la de sus colegas de la Generación Dorada; lo que se reflejará en “Reset, volver a empezar”, documental que será estrenado en la plataforma CineAr.

En el avance de la película se puede ver como Oberto reflexiona sobre la vida después del retiro en primera persona y a partir de encuentros con Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Juan Ignacio Sánchez y Alenjandro Montecchia, sus compañeros en el representativo nacional.

La carrera del pivote surgido en Atenas de Córdoba, con el que también se consagró en la Liga Nacional, contiene matices que van desde la medalla de oro olímpica en Grecia o el anillo NBA conseguido con los Spurs; hasta el problema cardíaco que lo tuvo a maltraer en el último tramo de su carrera.

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann, y cuenta con la producción de Bella sombra y Ponchosauer y se podrá ver en Cine.ar, a partir del 4 de junio, por el precio de 30 pesos, que es el valor del alquiler de los estrenos cinematográficos.