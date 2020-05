https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La estirpe copera de los muchachos de Zubeldía...

Estudiantes ganaba todo cuando la selección no ganaba nada

Marcos Conigliaro, cuando era DT de Unión. Crédito: Archivo



La estirpe copera de los muchachos de Zubeldía... Estudiantes ganaba todo cuando la selección no ganaba nada El recuerdo de uno de los tantos logros: la Libertadores de 1969. Ese equipo ya había sido campeón del mundo en Old Trafford pero no por eso se conformaban. el “9”, con el paso del tiempo, fue DT de Unión: Marcos Conigliaro. A los pocos días de esa conquista, se produjo el “Cordobazo”.

Tomás Rodríguez En la época de oro de Estudiantes de La Plata —durante la década del ’60 del siglo pasado— consiguió los honores de alcanzar los máximos lauros a los que podía soñar y llegar a obtener un equipo argentino, bajo la conducción del incomparable Osvaldo Juan Zubeldía. El conjunto rojiblanco de la capital bonaerense en primer término se hizo acreedor al torneo Metropolitano de 1967, tras vencer a Racing Club en la final, por tres a cero. en la polémica semifinal ante Platense, 4 a 3, luego de ir perdiendo hasta el minuto 89, por 3 a 1 y se sucedieron hechos insólitos. Con ese derecho, al año siguiente participó de la Copa Libertadores de América, solamente la disputaban los campeones de cada país, superando en tres juegos al Palmeiras de Brasil, con la elevada producción de la “Bruja” Juan Sebastián Verón. Conmocionó al mundo futbolístico en Inglaterra en 1968 al clasificarse vencedor de la Copa Intercontinental ante el poderoso Manchester United (1-0 y 1-1). Después conquistó dos Copas Libertadores de América frente a los dos poderosos del balompié uruguayo: Nacional y Peñarol; además de la Interamericana. Sus inicios Una escisión provocada a mediados de 1905 en Gimnasia y Esgrima de La Plata, provocó que una veintena de universitarios se reunieran el 4 de agosto en la zapatería “Nueva York, de calle 7 entre 57 y 59 y fundó un club que tendría como actividad principal el balompié: el Sport Club Atlético Estudiantes. en 1913 llegó el primer título amateur en la Federación Argentina, con una sola derrota en 18 partidos. La década ’60 del siglo pasado arrancó mal y los dirigentes encabezados por Mariano Mangano, le ofrecieron el cargo de director técnico a Osvaldo Zubeldía. Por ese entonces, la AFA creó los certámenes metropolitano y Nacional y en el primero de ellos, Estudiantes, le ganó la final a Racing Club y cortó la racha de títulos profesionales obtenidos por los denominados Grandes. El año 1968 trajo una seguidilla de torneos internacionales; el primero fue la Copa Libertadores de América al derrotar al Palmeiras con un Juan Ramón Verón inspirado. el 16 de octubre de 1968, en Old Trafford, Manchester, Reino Unido y llegó a campeón del mundo de clubes. El 21 de febrero de 1969 Estudiantes alcanzó en el Estadio Centenario de Montevideo la Copa Interamericana (edición 1968), ante el Toluca de México, 3 a 0 y el bicampeonato de América tras derrotar a Nacional y una temporada después hizo lo propio con Peñarol de Uruguay. Democracia debilitada En la década del ’60 la democracia argentina se hallaba totalmente debilitada por la proscripción del justicialismo, fue seriamente cuestionada por las Fuerzas Armadas. Desde los cuarteles, los militarfes vigilaron las actitudes del gobierno del desarrollista Arturo Frondizi. José María Guido y Arturo Umberto Illia para evitar cualquier triunfo electoral de partidarios del ex presidente Juan Domingo Perón, lo proscribieron. el primer presidente de la “Revolución Argentina”, Gral. Juan Carlos Onganía fue autoritario, clausuró el congreso, prohibió la actividad de los partidos políticos, colocó interventores en las universidades y censuró a la prensa, además reprimió las huelgas y persiguió a los dirigentes sindicales. Ocho días después de la consagración de Estudiantes, el 29 de mayo de 1969 se produjo el llamado “Cordobazo”, durante la cual obreros y estudiantes, tomaron la ciudad de Córdoba —especialmente barrio Clínicas— durante varias horas; finalmente el ejército logró recuperar el control de las calles, fue destituido Onganía y luego estallaron nuevas protestas en Rosario y Mendoza, la dictadura comenzaba a tambalear. Estudiantes 2 Nacional 0 Estudiantes: Alberto José Poletti; Néstor Togneri, Ramón Alberto Aguirre Suárez, Raúl Horacio Madero y Oscar Miguel Malbenat; Carlos Salvador Bilardo, Carlos Oscar Pachamé y Eduardo Raúl Flores; Christian Rudzky, Marcos Norberto Conigliaro y Juan Ramón Verón. DT: Osvaldo Juan Zubeldía. Nacional: Ailton Correa Arruda “Manga”; Luis Ubiñas. Atilio Ancheta, Emilio Alvarez y Juan Martín Mudica; Ignacio Prieto, Julio Montero Castillo y Víctor Espárrago; Luis Alberto Cubilla, Rubén García y Julio César Morales. DT: Alfredo “Zezé” Moreira. Goles en el primer tiempo: 31’ E. Flores ( E) y 38’ Conigliaro (E). Cambios: a los 67’ Alcides Vicente Silveira por R. Garcia (N) y a los 70’ Felipe Ribaudo por Rudzki (E). Jugado: en el estadio de Estudiantes (La Plata). Arbitro: Omar Delgado (Colombia). Recaudación: 17.104.600 pesos. Fecha: 21 de mayo de 1969. Conigliaro Muchos seguramente no recordarán que en la década del 80 se produjo la llegada a Unión de Marcos Norberto Conigliaro como entrenador del equipo. en aquella final de hace 51 años, Conigliaro fue el autor del segundo gol, que le dio cifras definitivas al partido ante el duro equipo uruguayo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

