https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.05.2020 - Última actualización - 23.05.2020 - 15:19

18:18

El “Kun” cumplirá 32 años, mientras que Lionel celebrará sus 33 años Messi y Agüero lamentaron que, por el coronavirus, "por primera vez" no pasarán juntos sus cumpleaños

Lionel Messi y Sergio Agüero, dos de las figuras máximas de la Selección argentina de fútbol, compartieron este viernes una charla telefónica transmitida en vivo por Internet, donde lamentaron que por primera vez no podrán compartir las celebraciones de sus cumpleaños, en junio, por la pandemia del coronavirus.



Antes de que ocurra este problema sanitario, Messi y Agüero iban a estar concentrados con la Selección albiceleste para la Copa América de Argentina-Colombia 2020, postergada por un año calendario, donde festejarían sus cumpleaños.

Foto: Archivo

El "Kun" celebrará 32 años el próximo 2 de junio, mientras que el 24 de junio será el cumpleaños 33 del rosarino Lionel Andrés Messi, y muchas veces en sus carreras tuvieron que compartirlos durante torneos como Mundial juvenil, Copa América y Mundial de mayores.

"El primer año que no pasamos juntos, boludo. Encima encerrado, no podés hacer nada ahí", le dijo Messi, desde Barcelona en la llamada que transmitió el "Kun" por su canal de Twitch, una plataforma de videos en vivo por streaming.

Agüero, rápido como en la cancha, le respondió: "¿Qué me vas a regalar? Mirá que el 2 de junio es el mío y no puedo hacer nada, si acá ni de a cuatro podemos juntarnos, veremos qué pasa para esa fecha".

En el medio de la charla, además, Messi le recriminó a Agüero que le había mandado un mensaje "temprano, a las nueve o diez de la mañana" y luego dejó de responderle a través de Whats App.

"¿Qué te pasó que me mandaste a las 9 de la mañana y no me diste más bola? Nosotros estábamos entrenando a esa hora", le dijo la "Pulga".

"Me iba a hacer el test de coronavirus al club, no sé, habrá sido para decirte buenos días . Vos también tardás una banda en responder", le recriminó entre risas el "Kun".

Con información de NA