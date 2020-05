https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Plan #SaludEsMovimiento Programa público - privado para la salida escalonada del aislamiento

Pablo Benito | redaccion@ellitoral.com

Con el marco institucional de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME), un grupo de profesionales de la educación física del ámbito privado confeccionaron el “Plan Integral de Salud” que aborda las secuelas ocasionadas por el aislamiento social obligatorio en los cuerpos y plasmó en un Proyecto de Ordenanza, para la ciudad de Santa Fe, una estrategia paulatina, organizada y responsable.

El programa fue articulado y redactado por la “Asociación Democracia Directa” y presentada como iniciativa popular en el Concejo y la Legislatura santafesina como síntesis de un trabajo de interconsultas a profesionales de distintas áreas que intervienen en la difícil tarea para una posible vuelta a las actividades, medir el impacto de una situación nunca antes vivida en el mundo y que exige de toda la creatividad y cautela necesaria para que las decisiones no sean, sólo administrativas-legales, sino que tengan un fundamento y monitoreo que involucre a la sociedad en el propio cuidado de su salud.

Una gestión que urge

Fernando Román, titular de un importante gimnasio de la ciudad, explicó que “tuvimos que cambiar nuestra propia visión sobre el rol social de la actividad que ofrecemos. En los registros figuramos en el rubro “entretenimientos”, pero nuestro contacto con clientes y colegas. hoy nos lleva a tomar conciencia que tenemos relación con la salud, tanto física como mental” y fundamentó la afirmación describiendo que “el sedentarismo no sólo es un problema de salud relacionado a la enfermedad, sino que también tiene consecuencias directas con la calidad de vida resumido en el ‘mens sana in corpore sano’. Sin mente sana no hay cuerpo sano y esto lo vemos con el efecto de la cuarentena en muchos asociados que han subido de peso, descansan mal, se alimentan peor y se angustian ante un panorama cotidiano que exige más creatividad que voluntad”.

Mario Galizzi, presidente de APYME, advirtió que “lo que nos traen los titulares de los gimnasios es, por un lado, una situación terminal en lo económico y laboral de su área, pero también nos avisan a todos sobre la urgencia de tomar el cuidado de la salud desde una perspectiva post cuarentena que de no abordarla podría ocasionar situaciones de conflictividad social en breve”.

Organizar la conciencia individual

Miguel Aguirre, concesionario de la sala de entrenamiento del club Ateneo Inmaculada, agrega que “las energías que no se canalizan, terminan estallando de la peor manera que puede ser violenta o de impotencia y desgana. Volver al movimiento, al respeto por el cuerpo propio, es la primera medida inmunológica y esto lo sabemos quienes hacemos de nuestro cuerpo la herramienta de trabajo y escuchamos lo que nos dice y nos pide para poder brindarlo a otros. Vivimos de esto”.

Finalmente, Carolina Walker, presidenta de la Asociación Democracia Directa, explicó que “estamos convencidos que, sin la conciencia individual, sin el involucramiento de la sociedad en la organización de una salida del aislamiento consciente y ordenada, estamos dilapidando lo conseguido hasta hoy. De hecho, los vecinos se han volcado masivamente a las calles y en los últimos días ha recurrido a parques y espacios públicos. Eso no se puede frenar con represión, sino con la organización de la sociedad y es lo que proponemos, luego de haber mantenido encuentros con psicólogos, pediatras, cardiólogos, docentes y hasta grupos de padres en ‘focus group’ virtuales, la conclusión es esta propuesta que estamos presentando. Llevamos a los funcionarios soluciones y no problemas o demandas, la ocupación del espacio público de manera ordenada, preestablecida y eventual por parte de los gimnasios privados que cuentan con recursos humanos con experiencia de organización de la actividad física colectiva. Ellos necesitan volver al trabajo y el propio Estado necesita identificar responsables e intermediarios en la salida, en fases, del aislamiento. Gestionar lo público no debe prescindir del público para garantizar un plan efectivo de normalizar la vida diaria. No hay que inventar nada. Las empresas son organizaciones sociales que están comprendiendo su rol como dirigentes de pequeños grupos de vecinos. Esto puede ser un gran aporte al resto del país si lo tomamos como modelo para garantizar la salubridad de forma integral”

Proyecto de Ordenanza

El Plan de acción presentado por la Asociación Democracia Directa y los gimnasios agrupados en APYME, consta de una primera fase que es la “Ocupación organizada y paulatina del espacio público”. Son cinco espacios los que la Asociación puede gestionar para la actividad programada y paulatina al aire libre: Parque del Sur, Corredor verde Pedro Vittori, Costanera Oeste, Costanera Este y Parque Garay.

Los turnos programados para cada lugar serían de una hora por vecino, pertenecientes o no a los gimnasios a cargo de cada lugar y los bloques de horarios a ir habilitando serían de tres horas diarias entre las 7 y las 19.

En una primera etapa el circuito público sería solo para caminatas de baja y mediana intensidad estando el otorgamiento de turnos a cargo de una comisión con representantes de Gimnasios en APYME y logística de la municipalidad que también otorgarán los permisos registrar y habilitar a los responsables de las parcelas para ejercer la actividad física según el protocolo, anexo, presentado en el Proyecto de Ordenanza.