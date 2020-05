https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La canción fue elegida por el público como una de las preferidas del nuevo álbum "La Conquista del Espacio".

Nuevo video Fito Páez presentó "La canción de las bestias"

Mientras transcurre la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Fito Paéz no se detiene. El músico presentó hoy "La canción de las bestias", el videoclip tema elegido espontáneamente por el público como una d elas preferidas de su nuevo álbum "La conquista del Espacio".

La canción se convirtió en el segundo single con videoclip y fue filmado durante la cuarentena desde la casa del propio Fito, en una realización colectiva a distancia.

"Esta es una canción de tinte acústico donde la bestia es el tipo que lleva el peso, el esclavo. Ahí me represento yo y ahí veo a todos los seres humanos. Todos somos bestias; hasta el más inmundo asesino tiene un corazón y eso tiene un valor. Está contado en primera persona: yo soy la bestia, me hago cargo, por eso es que me emociona tanto la canción", dijo Fito sobre su estreno.

"El video de 'La canción de las bestias', surgió en estos tiempos de pandemia, lo llamé a mi amigo Max Rompo y le dije: ´Me gustaría que empecemos a jugar, te voy a enviar algunas imágenes´. Me filmé con el teléfono, aquí en casa, hice varios planos largos, planos cortos, hice algunos macros con ojos, manos, boca. Cuando Max ve el material convoca a Alex Pippa, que es su colega con quien trabaja habitualmente, y ahí comienzan a jugar tomando algunas partes de las filmaciones que les mandé. Avanzan con la fantasía de animar unos monstruitos hermosos, junto con Ivan Zimerman que se sumó en la animación", agregó entusiasmado Fito desde su casa.

"Al material que filmé le sumaron otros materiales filmados por ellos, utilizaron extractos de ojos, jugaron con una suerte de deformaciones del rostro, hubo muchos procesos, y todo lo hicimos en 10 días. Era un video urgente, una manera de divertirnos. A todos nos gustaba la canción. Por último, se sumó Julia Taboada con las traducciones al mandarín, una idea que aporta Max. Fue un trabajo colectivo, lo hicimos entre todos y estamos muy orgullosos de este video hecho a distancia y con mucho amor".