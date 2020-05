https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.05.2020 - Última actualización - 20:54

20:35

Contacto 450-2575 / 155-080710 Línea directa

Populismo

ANTIGUO LECTOR

“Desde hace unos años, se acuña el término ‘populismo’ en el mundo. Pero su connotación es ambigua, ya que ciertas personas llaman populismo a lo que realiza un gobierno determinado en función de los intereses y aspiraciones del pueblo, pero con la finalidad de sacar rédito (ese gobierno), asemejado a demagogia, no a bienestar de la gente. Pero si el partido político al cual pertenecen esas mismas personas asume el poder y realiza similares acciones que los supuestos populistas, entonces no, para ellos eso no es populismo. Así pues, el término es incongruente o se utiliza según como convenga. Para algunos todo tiene un tinte populista. ¿Cabe alguna duda de que Jesús era populista?, ¿a quiénes se dirigía? ¿Y Gandhi? Y así podríamos enumerar a muchos. ¿A quiénes dirigían sus enseñanzas y sus luchas sino a la gente? Y si la gente los seguía, automáticamente los convertían en seres populistas. El tema es el tinte peyorativo que se le da a la palabra populismo, discriminatorio, desvalorizando, menoscabando, descalificando hasta hacerlos sentir ridículos a quienes se dicen ser populistas. Es increíble estar discutiendo este tipo de cosas, en lugar de trabajar en términos de unidad, fraternidad, donde las ideas surjan de pensamientos inequívocos de madurez y evolución. Al menos yo espero el día que le demos un cariz positivo y todos trabajemos por los logros evolutivos, que surgirán de la unidad popular, sin distinción de banderías”.



Pistolas con agua

MARTA SNAIDERO



El estado síquico-emocional en que ha inmerso a millones de seres humanos el “famoso” virus, no deja afuera a quienes en este planeta, se y los proclaman como “representantes” del Creador. ¿A qué punto hemos llegado? Con estupor leo en ellitoral.com que un sacerdote en Nueva Detroit, “bendijo” a creyentes que estaban dentro de sus vehículos, “disparándoles” agua bendita cargada en una pistola de juguete. Campañas para erradicar armas de juguete poco han logrado. Éste cura con más estudios que Ud. y yo lector, osó llevar a cabo un “acto religioso” como si jugara al Carnaval.

Ni qué hablar de las “espectadoras infladas” (género femenino) que en Corea del Sur, “alentaban” a jugadores de fútbol desde la tribuna. ¿No se dieron cuenta al “vestirlas” la diferencia en su parte inferior?

Desde Villas que ya no son de Emergencia y que gobiernos “autorizaron” primero haciendo la vista gorda a instalarse por poco en plena peatonal, claman por ayuda mientras vemos como no acatan medidas en su propio beneficio.

Mientras nos crecen las raíces blancas, eligen qué coiffeur se las tiñe.

Google, el Gigante Servidor, pide disculpas a la Sra. VICE, por supuesto error en la carga de datos. Mejor no aclarar ¿o acaso se cargan solos en la Web? ¿Qué podemos esperar, no teniedo cargo alguno ni tantas demandas en contra, si mañana sucede con simples contribuyentes?

Desde números de teléfonos -supuestamente hay que mostrar el DNI para comprar una tarjeta-, privados de la libertad (próximos a saldar su deuda con la sociedad por Decreto) ó delincuentes que con barbijo esconden su rostro, nos toman el “pelo” robándonos sin esgrimir siquiera un revólver de plástico.

Virus o no, se seguirá consumiendo, usando, productos de origen, no importando si el flagelo es por un imbécil que probó carne de murciélago.

Que la educación formal crezca a la par de inocentes, de lo contrario, algunos serán los próximos laboratoristas a los que se escapará de un tubo de ensayo por ineptos o en represalia de países que suponíamos gobiernan al resto y hoy demuestran que el pueblo tiene el gobierno que elige, no el que se merece.