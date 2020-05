https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Asesores del presidente

"No sorprende" el aumento de casos a los infectólogos

Habrá más control en el Amba pero no esperan un “pico” sino una “colina”. La flexibilización avanza en varias zonas del país: “hagámoslo respetando el aislamiento”, pidió Pedro Cahn.

Pedro Cahn dijo que “no soy un fanático de la cuarentena; si se abren mas actividades bienvenido sea, pero hagámoslo respetando el aislamiento social”. Crédito: Archivo El Litoral



Infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández remarcaron que “no sorprende” el aumento de casos que se registra en especial en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, y señalaron que “ya es vox populi” que en el Amba “va a seguir en esta fase (de la cuarentena), pero con más control”. El médico Pedro Cahn dijo que no aprueba que “se flexibilice el transporte” y pidió “ser muy restrictivos” en ese aspecto para la próxima fase de la cuarentena que se anunciará este sábado, con lo cual anticipó que los nuevos controles recaerán sobre la circulación de personas en trenes, colectivos y subtes. En tanto, Tomás Orduna, infectólogo del Hospital Muñiz y miembro del comité de expertos de Alberto Fernández, remarcó que “ya es vox populi que no se va a retroceder la fase (de la cuarentena) en Capital ni provincia de Buenos Aires”, aunque sí se va a “seguir en esta fase pero con más control”. En ese marco, Orduna consideró que “hay que tener una llegada enraizada con las organizaciones sociales que trabajan dentro de los barrios populares”, debido a que “dos tercios de los focos de contagio están concentrados en las villas y otro tercio en los geriátricos”. “Esperamos que el pico nuestro sea una colina y no un pico de tipo Aconcagua. Por ahí el pico está empezando ahora” en la Argentina, planteó el médico del Hospital Muñiz en declaraciones radiales. En tanto, deslizó que “en noviembre o diciembre empieza la segunda ola (de contagios de coronavirus) en Europa y Estados Unidos”, por lo que consideró que en la Argentina “va a hacer falta tener un tiempo de libertad cuando pase esta ola para que después, si vuelve otra ola se pueda resistir el aislamiento”. Por su parte, Cahn sostuvo que “nada de lo que se está viendo ahora tiene que ver con la flexibilización de estos días, tiene que ver con lo que pasó hace 10 o 14 días”. Consultado sobre la apertura de industrias y comercios, el asesor presidencial recordó que “hay muchos sectores del país donde ha vuelto la actividad económica con limitaciones, lo que se llama nueva normalidad”. “No soy un fanático de la cuarentena, si se abren mas actividades bienvenido sea, pero hagámoslo respetando el aislamiento social”, agregó Cahn. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

