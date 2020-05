https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.05.2020 - Última actualización - 7:38

Hospital central de Reconquista En reconocimiento a Hermes Binner

La Cámara de Diputados dio media sanción y giró en revisión al Senado un proyecto de ley designando con el nombre “Hermes Juan Binner” al nuevo hospital central de la ciudad de Reconquista, cabecera del dpto General Obligado. La iniciativa pertenece al diputado (MC) Héctor Gregoret (UCR) y con el despacho de las respectivas comisiones llegó al recinto el pasado jueves.



Fue la socialista María Laura Corgniali la que en el recinto reconoció la figura del ex gobernador como impulsor de ese moderno centro de salud. En tanto, en redes sociales el autor de la iniciativa se declaró satisfecho por la aprobación del último proyecto que ingresara como legislador.



Además refirió parte de cómo el entonces gobernador decidió dar ese paso. “El viejo hospital de Reconquista tenía un proyecto de remodelación y ampliación, incluso la empresa Electroluz había ganado la licitación. Como la provincia no firmaba el contrato de obras, por ese tiempo me tocaba presidir el Concejo Municipal de Reconquista junto a mis pares y a los propietarios de la empresa, fuimos recibido por el entonces gobernador Binner quien nos dijo que esa obra no se iba a hacer, que había otro modelo de salud que se iba a hacer un gran hospital para todo el norte provincial. Otro escollo que hubo que superar fue la cuestión del terreno que era municipal, con cargo de Vialidad Nacional para afectarlo a la construcción de la terminal de ómnibus. Debimos cambiar el cargo, eso también nos llevó tiempo. Hoy ya con el hospital terminado y mucho más acá en el tiempo resulta fácil no recordar todo lo que nos fue pasando, pero sentirnos parte de este logro no satisface muchísimo”, recordó.



Rutas sin control



La diputada socialista Lionella Cattalini logró apoyo del cuerpo a un pedido de informes donde solicita al Poder Ejecutivo que explique el estado de situación del sistema de radarización de toda la provincia, acompañando y haciéndose eco de la preocupación formulada por la Asociación Civil Compromiso Vial.



“En este momento, vencidos los contratos de las empresas prestatarias, Santa Fe no tiene radares funcionando, podrían haber ampliado la licitación o prorrogarlas nuevamente y no lo hicieron”, señaló la mencionada ONG conformada en su mayoría por familiares de víctimas de tránsito.



“Ante la gravedad que supone esto y teniendo en cuenta que el año pasado se registraron 6.627 muertes en siniestros viales en nuestro país, presenté en la Cámara de Diputados, un pedido para que el gobierno de Santa Fe y especialmente las autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial nos informen sobre la real situación de los sistemas de radarización fijos y móviles” dijo Cattalini. La socialista consideró a los radares como una “herramienta vital de prevención, para evitar siniestros viales y salvar vidas”.



También expresó su preocupación “ante la potencial ausencia de controles de velocidad” y se comprometió a acompañar a los integrantes de la ONG Compromiso Vial los que enviaron notas al gobernador, ministros y a la Agencia de Seguridad Vial sin tener hasta el momento ninguna respuesta.



El pedido solicita además al Poder Ejecutivo que informe las gestiones que se están realizando para concretar las licitaciones correspondientes y si se tiene previsto convocar a una consulta participativa a los actores involucrados en delinear políticas integrales en prevención de siniestros viales en el territorio provincial.