Sábado 23.05.2020

El gobierno provincial lo ratificó Preocupación en Diputados por los cuadernillos de Educación

La Cámara de Diputados expresó su preocupación y solicitó al Poder Ejecutivo que contemple la verificación de la totalidad del contenido, su corrección y nueva impresión del material instructivo “Educación Primaria Cuaderno 1 Alfasueños 1” distribuido por el Ministerio de Educación de la provincia, para alumnos de primer y segundo grado.



La iniciativa fue presentada por el radical Sergio Basile y en el recinto solicitó incluir su firma el también radical Alejandro Boscarol. Fue votada sobre tablas y por unanimidad. En dicho material “se incurre en el error de incluir las letras “CH” y “LL” como parte del alfabeto en la página N°15 del citado cuadernillo”. Asimismo, la minuta solicita se inste a la recuperación del material ya entregado, para que sea reemplazado por el nuevo material corregido.



Basile había expuesto el tema además en redes sociales donde anticipaba que iba a pedir la corrección de manera urgente “para evitar una enseñanza que no es correcta”.



El radical señaló que “es de público conocimiento que desde el año 1994 la Real Academia Española tomó la decisión de adoptar el orden alfabético latino universal en el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española y viene aplicándose desde entonces en todas las obras académicas”. Acotó que de esta manera “el español se asimila con ello al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas. La eliminación de los dígrafos ch y ll del inventario de letras del abecedario no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español. Al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan por estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los lugares que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente”.