El que salvó a Messi dice que lo de Colón "no corre"

Afirmó en un medio ecuatoriano que el reclamo sabalero no tiene ningún tipo de sustento en la Conmebol. Y, de cara al TAS de Suiza, afirma que ni siquiera existe la figura del “pase-puente”.

Vignatti lo conoce muy bien a Ariel Reck y fue el mismo Pedro Aldave —representante de Lucas Alario— el que se lo confesó a El Litoral: “Cuando estaba todo cerrado con Colón y los alemanes, buscamos al mejor de Argentina porque River nos iba a poner obstáculos por todos lados”. Hoy, las vueltas del fútbol y los negocios, hacen que Reck aparezca del otro lado del mostrador. En síntesis, va a litigar en contra de los intereses del reclamo de Colón. Es que si bien nadie lo “blanquea”, además de ser contratado por el arquero Jorge Vladimir Pinos, está muy cerca de Andrés Holguín, abogado de Independiente del Valle.



En las últimas horas Reck, el abogado que se hizo famoso por haber salvado a Lionel Messi de lo que hubiera sido la sanción más dura de su historia, habló con un medio ecuatoriano y disparó frases calientes.



— Su relación con el arquero Pinos: “Todavía no me giraron ningún cheque pero cuando llegue el momento me pagará el jugador, que fue quien se contactó conmigo. Será cuando el caso salga como todos esperamos, me pagará lo pactado con él”.



— Sobran los errores: “Hay muchas imprecisiones que noté en la discusión de este tema. Los jugadores son empleados, no son cosas ni esclavos. Cuando un jugador tiene un contrato con un club y por alguna circunstancia se termina lo que queda es una disputa laboral, es decir un juicio económico”.



— El jugador siempre juega. “Si el jugador no quiere estar en un club se va, luego habrá una cuestión económica para determinar quién es el responsable de que ese contrato se termine. Lo que se llama habilitación profesional de la Federación Ecuatoriana, igual a la de FIFA, es que una vez que la cuestión se decide lo que puede pasar es que haya una indemnización de una de las partes, pero no de volver a un club. El jugador puede pasar por un montón de clubes hasta que se dé esta decisión, el jugador es libre o no libre en la medida que firme el contrato”.



— Está reglamentado. “Es un principio básico del derecho del trabajo. A este caso lo venía siguiendo porque estaba Colón en el medio. Pero hay una disputa contractual entre el jugador y su club sobre quién fue el responsable de la ruptura del contrato. Pero cuando me contratan veo una cláusula disciplinaria donde el objeto es por haber actuado de club puente, donde se pretende involucrar al jugador e Independiente del Valle”.



— Fuego mediático: “Lo que tengo que demostrar es que el jugador no es un club puente, y eso es bastante fácil. Esto tiene un objetivo mediático ya que se trata del arquero campeón de la Copa Sudamericana. Yo esperaba una disputa contractual sobre quién fue el culpable de romper el contrato y quién tiene que pagar a quién, y me encontré con una causa disciplinaria donde el jugador no tiene nada que ver”.



— El famoso video de Pinos: “Es prueba como un montón de cosas, pero no es suficiente de nada, si cada cosa que se dice en la prensa sería elemento de prueba habría juicios por cualquier cosa. Está declarando ante la prensa y cuando se hace así no siempre se dicen las cosas como son. Es una prueba más pero no es una confesión, si hay un contrato tiene que estar. Pero esto no está en discusión en el juicio”.



— La habilitación para jugar. “Acá hay un error muy grave con lo que es la habilitación provisional. Es a todos los efectos válida desde el momento que se da. Esto se dio cuando Drogba volvió a Chelsea luego de regresar de China, el Schalke protestó por esa habilitación pero UEFA falló a favor del jugador, ya que puede seguir su carrera en el club que quiera. Supongamos que esa demanda es ganada por Técnico Universitario, la única consecuencia es que tendrá el jugador que pagarle una indemnización al club, no habrá otra consecuencia. No se pueden equivocar tantas entidades por algo tan claro”.



— Colón y el “Fraude Deportivo” en Conmebol. “Colón le agrega Fraude Deportiva, figura que no conozco. Por eso para mí si es porque el jugador tenía una disputa contractual y pese a eso jugó no hay sustento alguno para decir que esté mal habilitado. La habilitación del jugador no tiene discusión”.



— Un rédito que no es tal. “No es tan sencillo lo de Colón, jurídicamente ninguno. Obviamente que al escuchar que podría haber un jugador mal habilitado busca a nivel Conmebol tener un rédito, pero no tiene nada que ver en este caso. Los abogados de Colón son excelentes pero este equipo, Técnico Universitario, aprovechó luego de la final involucrar a Colón para posicionar al tema mediáticamente”.

El reclamo en TAS de Suiza



En el final de la conferencia se le preguntó por los plazos para presentar el descargo en Zurich y Reck afirmó: “A las audiencias el TAS las hace a través de teleconferenccias, pero tarda entre seis y ocho meses. Pero creo que será en Sudamérica, no habrá que viajar a Europa. Lo veo como un tema técnico y claro, en el artículo 144 del reglamento de la Federación Ecuatoriana habla de sanciones para clubes. Pero tengo la parte más fácil ya que represento a un jugador. Pero no se necesitan videos ni audios, será materia de otro caso. Es un tema técnico y estamos muy tranquilos con ésto”.



Por último, Ariel Reck agregó: “La sanción por pases puentes para los clubes no está en ningún otro reglamento, solo en el Brasilero y ahora se acaba de incluir en FIFA. Ni siquiera está en el reglamento de Conmebol. La sanción es el descenso de categoría, no pérdida de título. Pero si surgiera toda esa catástrofe, no tiene importancia en Conmebol porque no tiene una sanción para un club puente. Sin una ley previa que establezca una sanción no puede haber pena”.