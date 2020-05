Alonso: "Los socios de Colón hicieron un esfuerzo maravilloso"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habló del respaldo de la gente al seguir pagando la cuota en estos momentos de crisis por la pandemia. Llevó tranquilidad respecto de cómo están los números en las arcas rojinegras: “Estamos ordenados”.

José Alonso, vicepresidente de Colón habló con el programa “La Voz del Sabalero” por FM Sol 91.5, de distintos temas vinculados al mundo rojinegro, dejando varias definiciones interesantes.



Comenzó haciendo refrencia a lo que pasó en calle Viamonte con la elección de Claudio “Chiqui” Tapia: “Es un nuevo enfoque institucional, todos sabemos que cuando estaba la Superliga se hablaba de un doble comando. Llegó un momento que los dirigentes del fútbol trataron de volver a la casa madre que es la AFA y a través de eso seguir manteniendo una liga que la dirija gente del fútbol y no CEO, que si bien es gente que tiene conocimiento no tiene la capacidad de discernir frente a problemas de lo que es la esencia del fútbol. En cierta forma, se va a alinear un pensamiento único y qué es lo que el fútbol necesita”.



Luego fue consultado de la poca presencia del fútbol del interior en el nuevo esquema de poder y dijo: “No solamente Colón, sino como 10 clubes que no participan como asambleístas en decisiones importantes, pero la realidad es que el fútbol argentino siempre tuvo esa centralización de equipos grandes dentro de las decisiones”.



De la posición sabalera expresó: “La participación de uno siempre fue tratar de representar al club de la mejor manera posible y concentrarse en la propia institución que es Colón, haciendo que cada día vaya ganando más espacio. Colón es un club como cualquier equipo grande del interior y equipo medio con respecto a algunos equipos de Buenos Aires, de la capital. No es que Colón no entra porque no quiera, nosotros hicimos un trabajo en estos años de participar activamente en Superliga y en AFA, pero este nuevo poder se centralizó en los grandes clubes y el presidente actual (Chiqui Tapia) ha confiado en generar un Comité Ejecutivo donde tengan participación los equipos grandes”.



Respecto a la posible vuelta del fútbol afirmó: “Es difícil que autoricen en algunas provincias porque van a empezar con las ventajas deportivas. Para poder empezar hay que hacerlo ordenadamente con ciertos protocolos de preparación física. Si se iniciara el entrenamiento a mitad de junio, habría casi un mes de preparación de una decisión general de todos los clubes para poder empezar a entrenar. Y a partir de ahí, en julio o con suerte en agosto dependiendo del pico, pueda empezar el campeonato. Hoy estamos supeditados a un decreto de Necesidad de Urgencia de la Presidencia de la Nación por un problema sanitario a nivel nacional”.



Las frases de Alonso



— “Los derechos televisivos en el fútbol argentino en algunos clubes significa el 85 por ciento, en otros el 90 por ciento del presupuesto y en otros clubes es el 45. Es un ingreso de dinero importante para las arcas de los distintos clubes”.



— “Es necesario sí o sí reiniciar el fútbol cuanto antes, bajo un protocolo que nos va a llevar entre un mes o un mes medio para empezar a que ruede la pelota“.



— “Hemos sido previsores y en este momento estamos ordenados, tratando de cumplir los compromisos que tenemos. Hay clubes que el 90 por ciento de su presupuesto son los derechos televisivos. Si esa plata no ingresa es difícil”.



— “En el caso de Colón, tenemos que agradecer que hay montón de socios que con un esfuerzo maravilloso han seguido contribuyendo en estos meses difíciles. Hay otra gente que no lo pudo hacer, pero totalmente comprensible”.



— “Tenemos otros elementos que hemos llevado financieramente para poder sobrellevar ésto, con la esperanza de que en junio ya logremos movilizarnos”.



— “¿Cuál es el porcentaje de incidencia del ingreso de televisión? En Colón rozó en algunos momentos el 35% y otros momentos el 45% y a veces 50%. Depende el momento de los sponsors y de la cuota del socio”.

Su responsabilidad en inferiores



Como se sabe,Vignatti siempre lo referenció como el dirigente a cargo de las formativas: “El trabajo que se están haciendo en las divisiones juveniles es muy bueno, los mantienen motivados a los chicos con los ejercicios que les mandan. Hay una serie de cuestiones, siempre lo charlamos en la mesa de comisión, cuando nos acomodemos un poco vamos a ver qué determinación tomamos con la gente que ha hecho un gran esfuerzo y la gente que no ha podido pagar”.



De Francisco Ferraro, ex mánager y coordinador de inferiores, aseguró: “Tiene contrato hasta el 30 de junio. Él está ausente por la edad. Cuando venza el contrato, estimo que ya no va a continuar más. Tendremos que definir en la mesa si va a seguir ese cargo de director deportivo o no”.



Agregó que “Domínguez tiene la decisión de ver quiénes son los jugadores que van a continuar o no”. Y anticipó que se le va a hacer contrato al juvenil Garcés y a los que cumplen 21 años.

“Colón está controlado y ordenado financieramente; ésto no puede perdurar mucho porque no solo nos va afectar a nosotros, sino también a varios clubes” José Alonso, Vicepresidente de Colón