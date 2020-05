"Me parece que ya hay algo medio arreglado con Rondina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 23.05.2020

15:28

El ex jugador de Unión dijo que le gustaría tener la posibilidad de dirigir alguna vez el Tate. Dice que no la pasa bien cuando va a Vélez, que tuvo problemas con el Negro Enrique y que "Bragarnik maneja como 12 equipos con entrenadores y jugadores".

Cuando Roberto Trotta llegó a Unión, por primera vez, venía de ser campeón del mundo con Vélez a fines de 1994 (o sea, menos de cuatro años). En Vélez se cansó de ganar títulos y fue caudillo de un gran equipo que fue dirigido por Carlos Bianchi. Y después de jugar en Unión —temporada 98-99—, se fue a River, para salir campeón otra vez. A Unión llegó con 29 años, junto a Pablo Cavallero, entre otros. Había que redondear una buena campaña para mantener la categoría. Con Mario Zanabria sacaron 25 puntos en el Apertura de ese 1998, inclusive ganando el clásico. Marito se fue y llegaron Salvador Capitano primero y Juan José López después, mejorando la campaña y logrando un sexto puesto con 29 puntos. Después, volvió para jugar en la B, en la temporada 2004-2005, cuando ya andaba por los 35 años y se arrimaba al final de la carrera. Nunca dejó de transmitir lo que lo identificó siempre: personalidad y temperamento. Quiso —quiere— mucho a Santa Fe en general y a Unión, en particular. Muchas veces ambicionó con venir a trabajar al club, ya como entrenador. E hizo declaraciones, a su estilo, por radio Sol:



* “Estoy esperando el momento. Estuve casi 7 años dirigiendo, en Independiente Rivadavia, en Almagro, en San Luis, me fui a Dubai con Maradona, después mi último paso, en Sarmiento de Junín, no fue bueno. Me encanta el fútbol y quiero seguir trabajando. Por el momento, hago de panelista en radio y TV”.



* “No tuve la suerte de que me llame Unión, una vez me junté con Spahn, pero terminó arreglando Sava. Después, no tuve más chances”.



* “Me parece que que ya hay algo como medio arreglado con Rondina”.



* “Hay con cosas que no se puede luchar en el fútbol argentino, sabemos quién es el representante de Madelón y quién es el de Rondina”.



* “A Martin Zuccarelli no lo conozco personalmente, por intermedio de un amigo se han comunicado con él para ver si le interesaba, le dijeron que cualquier cosa me iban a llamar, pero no me llamaron nunca. No sé si realmente lo han considerado”.



* “Ojalá algún dirigente de Unión me dé la posibilidad en algún momento, y ojalá pueda volver a estar en el club, le tengo mucho cariño, a mí me ayudó mucho, me sacó en un momento difícil y me dio la posibilidad de estar entre los grandes”.



* “Me gustaría dirigir en Primer División. Cuando sea más grande, me gustaría ser o manager, ahora no”.



* “Siempre estuve agradecido a Unión porque Malvicino me dio la posibilidad de volver al fútbol argentino. No me había ido bien ni en River ni en Racing, después me fui a España donde me fue mal y él me llamó”.



* “La verdad que la pasé muy bien en Santa Fe. Una ciudad que me recibió bárbaro. Me pude hacer una casa en Rincón, podía ir a pescar. Dejé de jugar al fútbol, me quedé a vivir. Después se me dio la posibilidad de dirigir y me fui a Mendoza”.



* “En lo profesional, el mejor lugar que estuve futbolísticamente fue en Vélez. Logramos un montón de cosas”.



* “Con el hincha de Vélez que es grande tengo buena relación, con el hincha joven mal, porque la gente solo recuerda las cosas malas y no las buenas”.



* “En un momento se me ocurrió decir que me sentía visitante en nuestra propia cancha. Y los chicos de hoy se guían por lo que leen y escuchan en internet”.



* “Deseo que le vaya bien a Vélez. No me quiero involucrar porque no la termino pasando bien. Me han llamado, pero cuando se obligan para llamarme no me gusta. No voy donde sé que no la voy a pasar bien”.



* “Fui el día que inauguraron la estatua de Chilavert, porque me invitó él. No la pasé bien, fui por Chilavert porque se había portado bien en algunos momentos. Después no fui más”.



* “Es un gran club. Es un club que está buscando lograr algo importante. Es complicado que logren lo que nosotros logramos”.



* “Imagináte que pasaron 25 años de la final del mundo y no hicieron nada. Lo dirigentes me parece que en eso están bastante equivocados, esas cosas no se pueden olvidar, Vélez no va a ganar nunca más esa copa intercontinental”.



* “No a mí, hay que hacerle a todo el plantel un monumento”.



* “Es uno de los equipos más grande del fútbol argentino, cuando se me dio la oportunidad no lo dudé. No me fue bien el primer año, después tuve que volver y ahí fue mi mejor momento en River. Es un club distinto. Salís en todos lados cien veces más que en cualquier otro lado”.



* “El mejor equipo de la Argentina hoy es River, a pesar de que perdió el campeonato”.



* “Dubai es super divertido, poco profesional. Personalmente, fue un momento muy bueno”.



* “Me hizo conocer un lugar extraordinario. No les interesa el fútbol, es más un show lo que se arma alrededor del fútbol”.



* “El trabajo no fue bueno, no pude trabajar, pero me divertí muchísimo”.



* “Uno de los problemas que tenía Diego en su camino fue el Negro Enrique, decía ser su amigo, pero no lo ayudaba nunca”.



* “Los problemas que tuve fueron con el Negro Enrique y su preparador físico. Me tuve que ir, no me quedaba otra”.



* “El fútbol de Argentina es siempre igual. Ojalá que esto de la pandemia organice más el fútbol. De que Gimnasia se salve o no del descenso, no va a ser por Diego”.



* “Ojalá que el fútbol argentino mejore. El tema de los jugadores va a estar complicado, no todos son millonarios. Creo que van quedar muchos libres”.



* “El gremio, no está haciendo, a mí entender, lo que debería hacer”.



* “Hoy hay un representante (Bragarnik) que tiene casi 12 equipos manejando sus entrenadores, con un montón de jugadores de él jugando en distintos equipos, pero no es la culpa del representante, sino de los dirigentes que lo dejan participar”.



* “No puede ser que un mismo empresario tenga al técnico de Independiente y de Racing. En un momento, Almirón en Independiente y Cocca en Racing estaban representados por la misma persona”.



* “En estos momentos me veo con muy pocas posibilidades de dirigir si no me engancho en esa cadena. Prefiero seguir esperando”.



* “Ojalá que los que toman decisiones no se equivoquen más, que hagan lo que tienen que hacer, uno quiere ver el fútbol más sano”.



* “Quiero trabajar en el fútbol para volver a demostrar que puedo ser útil. No tengo ningún problema con los representantes”.

Días clave por el DT

Según lo que pudo averiguar El Litoral —ratificando lo señalado en la víspera—, la charla con Rondina giró sobre temas varios y para que los dirigentes de Unión conozcan al técnico que tiene la prioridad para ser contratado en reemplazo de Madelón, pero no se habló en concreto de dinero.

“Ni plazo de duración de contrato ni sueldo a percibir, fueron temas que se hayan tratado en la reunión”, le señalaron a El Litoral.

Más allá de que los dirigentes esperan una respuesta dentro de los diez días, se dice que el “Huevo” se tomará el fin de semana para analizar la situación con sus colaboradores. Por lo pronto, tiene en sus manos una propuesta de renovación por parte de Arsenal, con un contrato de dos años.

Los directivos de Unión saben que la prioridad la tiene Arsenal y es algo lógico y normal teniendo en cuenta que el “Huevo” lleva más de dos años dirigiendo esa institución, con la que descendió, ascendió, lo mantuvo en Primera y casi lo clasifica para la Sudamericana.

Uno de los temas que Rondina debe haber charlado con los dirigentes es la cantidad de contratos que se vencen en junio. Entre otros, figuran los de Gagliardo, Sappa, Torrent, Sbutoni, Zamponi, Papa, Álvarez Suárez, Kaprof, Rescaldani, Cerica y García.

Cuando Trullet le hizo un gol a Unión

Este domingo se cumplirán 50 años de un partido que Unión perdió, en el Metropolitano de 1970, por 4 a 1 en La Plata ante Estudiantes. Fue en medio de la disputa de la final de la Copa Libertadores, que Estudiantes ganó nuevamente (como ya lo había hecho en 1968 y 1969) al derrotar como local a Peñarol por 1 a 0 (el 21 de mayo con gol de Togneri, faltando tres minutos, en La Plata) y de empatar sin goles en la revancha en el Centenario de Montevideo, el 27 de ese mismo mes.

Ese fue el tercer título consecutivo en la Libertadores que obtuvo Estudiantes, pero la particularidad de ese encuentro con Unión es que uno de los goles fue convertido por un hombre que luego formó parte de la historia grande del club: Carlos Alberto Trullet, quien por entonces era un jovencito que aparecía en la primera del “Pincha”, impulsado por Osvaldo Zubeldía, que luego llegaría a Santa Fe de la mano del Vasco Urriolabeitia para jugar en Colón y que a partir de 1975 lo haría en Unión, siendo luego uno de los mejores entrenadores que pasó por la institución.

Camilo Aguilar, Jorge Solari, Juan Ramón Verón y Carlos Trullet fueron los autores de los goles de Estudiantes, mientras que el inolvidable Rafael Zuviría, el “Torito”, quien luego fue uno de los hombres importantes en la historia del Barcelona, al punto tal que se quedó a vivir muy cerca de la capital catalana.