Santafesino y tatengue... Unión se fija en lo que hace Patronato con Tarragona

La semana pasada trascendió la información que Patronato tenía todo encaminado para asegurarse al delantero santafesino Cristian Tarragona, hincha tatengue y de buena temporada, marcando 9 goles en 23 partidos. La idea era acceder a la opción de compra por el 50 por ciento del pase en una cifra cercana a los 300.000 dólares.



“El dólar sube, la plata no es la misma de aquel momento y nosotros tratamos de mantener al día el pago a los jugadores, a los empleados y no sabemos hasta cuándo habrá ingresos. Por ejemplo, la televisión pagó hasta este mes y no sabemos si seguirá pagando si no hay fútbol”, reconoció en los últimos días el gerente de la institución, Gustavo Abdala, en medios paranaenses.



Si bien Unión no tiene asegurada la contratación de Rondina, algunos dirigentes están evaluando los acontecimientos con Tarragona porque el club deberá definir la situación de dos delanteros: Walter Bou y Nicolás Mazzola.



En el caso de Bou, la opción es de 4 millones de dólares, que torna muy complicada su permanencia en el club. Además, el jugador ya manifestó el deseo de volver a Boca, dueño de su pase. Lo de Mazzola podría ser más accesible ya que el pase le pertenece y no hay opción. De todos modos, el de Unión no es un plantel en el que sobren los delanteros, así que es un puesto en el que se necesitan opciones.



A propósito, el 30 de junio estarán en condiciones de volver Nicolás Andereggen y Matías Gallegos, uno procedente de Alvarado de Mar del Plata y el otro de Estudiantes de Caseros.



También se incorporará el “Pajarito” Daniel Juárez, el delantero de 18 años que Unión adquirió —el 60 por ciento— pero dejó en Gimnasia de Jujuy. El jugador está haciendo la cuarentena en su provincia natal y habrá que ver si se resuelve que venga a Unión para el segundo semestre o si el club le permite que se quede en Gimnasia en el caso de que continúe el torneo de ascenso, como es una de las posibilidades.



Volviendo a Tarragona, cabe ratificar que la decisión final, naturalmente, será tomada por el nuevo entrenador en el caso de que finalmente surja la alternativa de incorporarlo.