La institución santotomesina se mantiene activa esperando que se inicie la competencia liguista y su dirigencia busca los medios para subsistir a una situación que golpea la tesorería.

El trabajo sigue a pesar de la cuarentena Atenas y la necesidad de continuar la renovación La institución santotomesina se mantiene activa esperando que se inicie la competencia liguista y su dirigencia busca los medios para subsistir a una situación que golpea la tesorería.

Por Javier Díaz

Hace dos años Atenas inició un proceso de renovación intentando volver a las fuentes y resurgir con gente de la casa. Prueba de ello fue, por ejemplo, la decisión de confiar en dos personas del “riñón” del club y que pasó sus últimos días dentro de una cancha de fútbol vistiendo la camiseta “griega” para que se hicieran cargo del plantel superior: Sergio “Nene” Aguirre y Juan Villalba.



Desde lo numérico, su primer año de trabajo al frente del conjunto del barrio El Chaparral santotomesino no tuvo el mejor suceso. El ascenso quedó lejos y Atenas no pudo competir entre los primeros puestos del certamen como venía acostumbrando. Sin embargo, está claro que la dirigencia observó en el día a día otros valores de la dupla técnica coincidentes con el proyecto global y por ello tomaron la decisión de mantenerla para este año que, lamentablemente, y por obvias razones, deportivamente todavía no pudo comenzar.



La renovación aludida no sólo estaba planeada para los planteles mayores. Para este año, la profundización del programa también incluía a las divisiones formativas, con un equipo de trabajo especializado que a principio del año, antes de que la pandemia de coronavirus llegara a nuestro país, fue presentado en sociedad en las instalaciones del club.



A la espera de que todo vuelva a la normalidad para reanudar las actividades, el actual secretario general de la entidad, y próximamente presidente, Miguel Debiasi, habló con El Litoral acerca de la actualidad ateniense.



—¿Cómo está el club con esta situación?



—El club está bien porque tenemos una persona que se encarga de cuidar las instalaciones y está ahí permanentemente. Nosotros intentamos acercarnos cada tanto para ver qué necesita y llevarle algunas cosas para la manutención.



—¿Cómo organizaron los distintos DT y profes el trabajo de los planteles?



—Los profes de cada categoría le mandan a sus respectivos planteles el trabajo de cada semana con las actividades que tienen que realizar. Además nosotros aprovechamos las redes sociales y las aplicaciones para llevar adelante charlas entre los jugadores de primera y reserva, sus profes y gente invitada. Es una manera que encontramos para que los chicos se mantengan en contacto y con motivación.



—¿Cuándo creen que se puede volver a la competencia, se habla de eso a nivel dirigencial en la liga?



—Esta semana recibimos la visita de miembros de la comisión directiva de la Liga Santafesina y nos dijeron que no tienen ninguna fecha prevista, que dependen de lo que decida AFA y que eso viene de la mano de la decisión de la Confederación. Nosotros como institución estamos preparando un protocolo para intentar retomar algún tipo de actividad, siempre y cuando nos lo permita el Municipio. Pero a ciencia cierta no sabemos cuándo va a volver la competencia.



—Se manejó, de manera extraoficial, la posibilidad de volver sin público, ¿que opinás al respecto?



—En la visita que recibimos los otros días no se habló de la posibilidad de volver a jugar sin público. De todas maneras, en lo particular, no estoy de acuerdo con esa posibilidad porque los clubes como el nuestro viven de la recaudación por la venta de entradas y lo que puedan generar como ingreso los partidos de primera.



—¿Cómo impactó económicamente al club la pandemia?



—Económicamente nos impactó mal, creo que como a todo el mundo. Nosotros tenemos una persona que está a cargo y le tenemos que dar una ayuda económica, además de todos los gastos de mantenimiento que demanda la institución por mes. Por eso nos la tenemos que rebuscar para generar ingresos. Abrimos una cuenta para que los socios, en las medidas de sus posibilidades, depositen algo de dinero y además volvimos a las fuentes de hacer eventos para recaudar fondos. Ya hicimos una venta de pollos y ahora este domingo hacemos otra, de paso aprovecho para hacer la invitación a todos aquellos que quieran colaborar.



—¿Esperan que el gobierno provincial o municipal disponga algún tipo de ayuda?



—Comenzamos a hacer algún tipo de gestión e incluso la Liga nos pidió que nos inscribamos a Clubes Argentinos, algo que ya hicimos porque se supone que desde la Nación va a haber algún tipo de ayuda. Estamos trabajando arduamente con la comisión para poder lograr los objetivos y estar al día con todo el mundo, pero también para pedir algún tipo de ayuda porque si seguimos así va a llegar un momento que no vamos a saber cómo recaudar fondos. En estos momentos no queda otra que trabajar para mantener el club en las condiciones en las que está. Esperemos que esto termine pronto y rápidamente el club pueda volver a su vida normal, con todos los chicos practicando el deporte que más les gusta.

Atenas 2.0

En tiempos de cuarentena, Atenas utiliza las diferentes aplicaciones existentes para mantener en contacto a su grupo de jugadores y afianzar así el vínculo entre cada uno de ellos y la institución. Con ese fin, por ejemplo, periódicamente organizan charlas por videoconferencias a las que invitan a diferentes personalidades del ámbito del fútbol.

Días pasados reflejaron en sus redes sociales una de esas actividades, particularmente una en la que se habló sobre valores como el compromiso, la responsabilidad y la perseverancia, a cargo de los directores técnicos Gonzalo Erni y Exequiel Marini.

“Trabajar con convicción te da dedicación, compromiso, solidaridad con tus compañeros y con la institución”, fue una de las reflexiones que quedó de la charla y que destacaron desde la entidad.

“El sentido de pertenencia se va alimentando día a día , los jugadores , técnicos y dirigentes crean una fusión y se pueden lograr muchas cosas”, añadieron.