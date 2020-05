Colón y su experiencia virtual en la pandemia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hace unos días logró la Copa de Plata en un torneo organizado por clubes argentinos y uruguayos. El 13 de junio habrá un torneo para socios e hinchas.

Participa en dos ligas. En una de ellas, clasificó a la Libertadores

“Ya es una realidad, el futbol sigue avanzando en el ámbito virtual. Si bien no contamos con la gratitud de ver a Colón en la chancha, los hinchas pueden disfrutar de Colón eSports, una alternativa que va en crecimiento”, señala Román Gugliotta, al ser consultado por esto que se ha transformado, en tiempos de pandemia, en una costumbre que imitan muchísimos clubes.



Hasta el día el día de hoy, Colón eSports participa en 2 ligas, IESA y EFA, en la primera se encuentra en la segunda división, en cuyos torneos, lo primordial siempre fue el poder darles el placer de ascender, “siendo un rival fuerte para los demás aunque lastimosamente aún no tuvimos la alegría”, señala Román.



Con respecto a EFA, actualmente se encuentra en Primera División, ya clasificado para jugar la Copa Libertadores, luego de haber obtenido el segundo puesto en el campeonato.



Actualmente, aún no comenzó el campeonato, “por ello nos encontramos jugando amistosos internacionales, algunos de los cuáles fueron con Nacional de Montevideo, Danubio de Uruguay, Oriente Petrolero de Bolivia, Huachipato de Chile, entre otros.



Es de gran importancia comentar que Colón fue invitado a jugar la Copa de Campeones, cuyos participantes son únicamente los mejores equipos de América del Sur. “Nos enorgullece comunicarle al hincha que Colón se llevó la ultimo victoria frente a su clásico rival, Unión, en un encuentro que fue visualizado por más de 3.000 espectadores”, señala Román.



“Si bien estamos atravesando un tiempo muy duro como país, nos llevamos la increible anécdota de haber sido parte del festejo de los 115 años del club, donde generamos partidos entre los jugadores eSports, contra hinchas y futbolistas del propio equipo, entre ellos Tomás Chancalay y Gabriel Esparza”.



Esta gran experiencia, no solo quedará como anécdota, sino que gracias a la gran difusión y aceptación “que tuvimos en las redes, hoy existe la cantera sabalera, donde tenemos la gratitud de probar jugadores, para que en un futuro puedan representar a Colón junto a nosotros”, se explayó.



“Cada día, se van sumando alegrias y somos muchos los que estamos detrás de una play”, explica Gugliotta, quién es el DT y “motivador” de cada jugador, para generar, de alguna forma, satisfacción para el hincha. “No me queda más que agradecer a todos los que nos siguen, y los invito a quienes no conocían o no estaban al tanto, a visitar nuestras redes sociales para seguir informándose : ig y twitch: Colonesportsok y twitter: colonesports”, concluyó Gugliotta.



Este último jueves, Colón consiguió la Copa de Plata, evento que fue organizado entre equipos uruguayos y argentinos y el próximo sábado 13 de junio se va a realizar un torneo “1 vs 1”, online, para los hinchas y socios de Colón.