Nicolás Bruzzone disfruta trabajando por el desarrollo del rugby trasandino

Después de retirarse como jugador, desde hace algo más de tres años se desempeña como docente en un prestigioso colegio privado y es Coach Asistente de la Federación de Rugby de Chile.

Después de retirarse como jugador, desde hace algo más de tres años se desempeña como docente en un prestigioso colegio privado y es Coach Asistente de la Federación de Rugby de Chile.

Quienes conocen a Nicolás Ariel Bruzzone, seguramente tienen una percepción bastante precisa de lo que el rugby a significado en su vida: desde niño, llevado de la mano de su padre, Jorge Bruzzone, disfrutó del Club Universitario; creciendo junto a sus tres hermanos en la señera institución santafesina y siempre con el firme apoyo de su madre, conformando un sólido bloque familiar que conoció de manera fehaciente las bondades del deporte.

Su exitosa carrera como jugador se extendió hasta fines de 2016 (ver Perfil), transformándolo en un referente inequívoco del rugby santafesino todo. Ahora, desde hace algo más de tres años, continúa disfrutando a este deporte, transmitiendo sus conocimientos y experiencias en la vecina República de Chile.

Como lo describe “Nico”, en el inicio del diálogo con El Litoral.

* “La posibilidad surgió en 2015, cuando Mauro Comuzzi, un gran amigo del rugby que también es docente, me ofreció trabajo en el colegio The Grange School como profesor de Educacón Física y me abrió las puertas al Old Grangonian Club. Situación que se concreto a principios del 2017 y que me llevo a varios cambios desde entonces, de los cuales estoy muy agradecido”.

Como era dable esperar, las autoridades del rugby trasandino no tardaron en descubrir la valía del santafesino, quien no tardó en poseer la oportunidad de expandir sus chances laborales.

* “Desde mi llegada al país, tuve charlas con la Federación de Rugby de Chile. Durante el primer año y en la actualidad, intento darle todo al colegio, al club y a Mauro, que son los responsables de mi estadía en Chile. Lo cierto es que después muchas charlas con la Federación, en 2018 me sumé a un proyecto de colaboración con el Seleccionado Nacional para el Campeonato Sudamericano de ese año. A partir de esa experiencia, me involucré día a día un poco más, con la entidad que rige al rugby en el país”.

* “La llegada de Pablo Lemoine en ese mismo año como Head Coach Nacional, se transformó en otro elemento que obró a mi favor. Su confianza, los proyectos que se avecinaban y vislumbraban a futuro, fueron condimentos que me llevaron a tomar la decisión de cambiar el foco de mi trabajo en el país y llegar a lo que es actualmente: una casi plena dedicación a la Federación de Rugby de Chile, donde cumplo la función de Coach Asistente”.

La ocasión resulta más que propicia para consultarlo sobre su visión del rugby chileno: no solo en general, sino también en sus diferentes estamentos (clubes, seleccionados, etc.).

* “Por lo que me ha permitido conocer el tiempo que hace que estoy en esta país, creo que lo primero que podría destacar, es el buen trabajo que se lleva a cabo en los colegios privados. Por su parte, creo que los clubes están cada vez más compenetrados con la importancia que tiene el desarrollo en el rugby actual; lo que obviamente conlleva a centrar la atención en los niños y jóvenes. Me parece que esto debería ser muy importante para crecer en el futuro”.

* “En otras palabras, pienso que es una buena conjunción de factores que deberían resultar valiosos para todo el rugby chileno. Lógicamente, quizás el mayor déficit es que les falta un margen importante de mejora en lo que respecta a las competencias internas, lo que debería ser el próximo paso a dar con la mayor firmeza posible”.

* “No tengo referencias demasiado precisas si se han producido intermitencias en años anteriores; pero si estoy seguro que en este momento hay indicios de buenos resultados...”, reflexionó.

La inconclusa SAR

La continuidad de la entrevista, nos lleva a consultarlo sobre su opinión de la Superliga Americana de Rugby, que lamentablemente vio suspendida su edición primigenia en marzo pasado, apenas iniciada, como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Vale recordar que una de las franquicias que la componen es chilena: Selknam, de la cual también es Coach Asistente. Vale recordar, por otra parte que las restantes son: Ceibos (de Argentina), Corinthians (de Brasil), Peñarol (de Uruguay), Olimpia (de Paraguay) y Cafeteros (de Colombia).

* “Creo que la Superliga Americana resultará más que positiva. Pienso que estaba cumpliendo el objetivo de intentar darle una posibilidad más de desarrollo a las intancias que poseen países como Chile, Brasil, Uruguay, etc,.. De darle a sus jugadores la chance de subir del nivel de clubes a un ámbito casi profesional, que seguramente les aportará beneficios concretos”.

* “Es muy buena la intención de acortar las diferencias que deben afrontar esos mismos jugadores, cuando son convocados a sus respectivos seleccionados nacionales y deben afrontar, por ejemplo, clasificaciones para Mundiales, etc. En nuestro caso, a través de Selknam, lo tomanos como una posibilidad concreta de desarrollar el rugby chileno”.

Con el Grange School, durante una gira por Gran Bretaña e Irlanda. La institución educativa chilena fue fundada en 1928 y está enclavada en la Comuna de La Reina.Foto: Gentileza

Para tener en cuenta

Atendiendo a su valiosa experiencia nacional e internacional, no hay dudas que Bruzzone posee los parámetros como para responder en torno a las diferencias más notorias entre el rugby argentino y el trasandino.

* “Ante todo, sabés que no me gustan demasiado las comparaciones. Pero sí está claro que actualmente no se puede comparar al rugby argentino con ningún otro de la región (y hasta del continente, diría...), ya que el desarrollo alcanzado es infinitamente superior al resto. El camino transitado por la UAR es demasiado grande con respecto al resto, lo que lleva a que se den estas situaciones de tanta falta de paridad”.

En ese contexto, lo consultamos sobre su visión sobre el presente del Seleccionado de Rugby de Chile, como integrante de su staff.

* “Creo que el futuro inmediato de Los Cóndores está dado por la cantidad de competencias que se puedan sumar. Por ahora, según las últimas comunicaciones de World Rugby, no es dable esperar nada hasta aproximadamente noviembre. Por lo tanto, seguiremos con todas las tareas virtuales; con los primeros entrenamientos a distancia, en grupos reducidos, cuando se autoricen; y por supuesto, rogando que la evolución de la pandemia sea satisfactoria”.

* “Con respecto al Seleccionado de Seven de Chile, es un proceso similar al de quince jugadores: está totalmente condicionado por la situación actual. La idea de la Federación es fortalecer el desarrollo, para de ese modo poder formar la mayor cantidad de jugadores de proyección posible. Siempre hablamos con Pablo que nuestra prioridad debe ser generar el mayor impacto posible: no solo en el rugby, sino en todo el deporte chileno, lo que en caso de lograrlo sería altamente positivo”.



La Familia Chilena

Amor pleno. Sofía, Nicolás y Tomás, el eje de una vida que comenzó a construírse en el país vecino, con el rugby nuevamente como protagonista. Foto: Gentileza

Inmediatamente después de alegrarse y agradecer el contacto con El Litoral, Nicolás Ariel Bruzzone proyecta su emocionada referencia a su primer descendiente: Tomás Bruzzone, quien nació hace cinco meses y por estas horas no para de recibir los mimos de “Papá Nico” y de Sofía Ruiz, su mamá.

* “Suelen decir que todas las crisis sirven para algo: bueno, en nuestro caso, esta crisis sanitaria nos permite disfrutar a pleno de nuestro Bebé durante casi todo el día, aprovechando la falta de actividad en mis tareas, que por ahora continúan siendo virtuales. Realmente es hermoso disponer de tanto tiempo, en una etapa tan importante de su vida. Lo triste, es que dispongamos de esta chance, en circunstancias tan indeseables como esta pandemia, de la cual rogamos a Dios pronto pueda salir todo el mundo”.

Lógicamente, también se refirió a la Familia Santafesina, a la que siempre tiene presente: “Lo que más extraño es la familia, a las interminables reuniones de los domingo con todos juntos.... Por supuesto que también a los amigos del club y de la vida; a los asados, que tanto tienen que ver con nuestra cultura”.

* “En Chile los vínculos son algo distintos; no existen tantos lazos como para estar permanentemente en contacto con los amigos, conocidos, etc. Felizmente, tenemos un grupito conformado po argentinos y algunos chilenos, que nos permite mantener esas costumbres, que se realzan en el caso de quienes nos formamos en el rugby”, concluye.

Perfil

Nicolás Ariel Bruzzone nació el 24 de octubre de 1985 en Santa Fe. Se inició a los 4 años en Pre-Rugby del Club Universitario, donde desarrolló su carrera deportiva hasta que en 2007 se incorporó al San Isidro Club. Llegó a Primera División en 2003, a los 17 años en Universitario, donde se reincorporó en 2012, tras culminar su exitosa carrera en la entidad sanisidrense.

En cuanto a los Seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby, militó dos veces en el de Menores de 18 años y otras tantas en el de Menores de 20. En 2003 llegó al Superior, en el cual permaneció hasta 2016, con excepción de cuando sus responsabilidades nacionales se lo impidieron, al igual que en el de Seven.

Con respecto a sus citaciones nacionales, desde 2005 fue un habitué del Seleccionado Argentino de Seven, con el que recorrió la mayoría de las etapas de la World Sevens Series organizada por la International Rugby Board. Además de su citación inicial para Los Pumas, en ocasión de los tests ante Escocia (no pudo debutar por una lesión previa), participó de diversos representativos argentinos, entre los que se destacan Colts (M21), Jaguares, Argentina XV, Pampas XV y Los Pumas.

Por otra parte, con Los Pumas Seven, tuvo el honor de participar en los Juegos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, tras lo cual se retiró. También se consagró subcampeón en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, obteniendo la medalla de plata.