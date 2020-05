"Con Domínguez tuve charlas vía zoom porque no lo conocía"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante de Colón habló en TNT Sports y dijo que le costó cuando llegó porque venía sin pretemporada y que a principios de este año tuvo “algunas cuestiones familiares que afectaron lo emocional y repercutieron en mi rendimiento”.

“Se está haciendo bastante larga la espera, venía bastante bien. Crece la incertidumbre, no hay fecha de finalización de esto ni arranque de lo nuevo, la veníamos llevando bastante bien. Pero esto es lo que nos toca, por lo cual hay que esperar y cuidarse. Genera ansiedad. Hay que tratar de ver la realidad. Es un tema de salud, es mundial, con lo cual hay que abocarse a que la sociedad esté bien. Quiero jugar y volver a entrenar pero hay que conformarse con entrenar en casa”, señaló Federico Lértora, el mediocampista de Colón que llegó a mediados del año pasado por orden de Lavallén.

Precisamente, hace un año se iniciaba una de las novelas más largas de aquél invierno, pues fueron muchas las idas y vueltas que hubo en el caso Lértora, quien finalmente fue adquirido por Colón y firmó un contrato de tres años, de los cuáles sólo cumplió el primero.

En cuanto a cómo es la relación con Eduardo Domínguez, indicó: “Nos hemos conocido no de manera personal, como sería habitual, y sí vía online. En mi caso, que no lo conocía, hemos aprovechado el momento para dialogar, aunque no es lo mismo el día a día y estar en el vestuario. Es la primera vez que lo tengo, hay chicos que lo conocen. Los que no lo conocemos hemos tenido charlas con él vía zoom, como todo el mundo ahora”.

Luego hizo un balance de su temporada en Colón y admitió: “Me costó el final del año pasado ya que había llegado a Colón sin pretemporada debido a las negociaciones y el traspaso. Llegué y me puse a jugar, por lo cual me faltó pretemporada para llegar con resto. A principios de año tuve algunas cuestiones familiares que me afectaron en lo emocional y eso repercutió en el rendimiento. No me sentía a gusto conmigo, estaba mal y no me desempeñaba de la manera en que lo puedo hacer. Cuando llegó Eduardo el ánimo fue otro, ahora me siento bien, espero poder ponerme a tono con todos mis compañeros y poder recuperar el nivel”.

Y agregó: “Fue de mayor a menor mi rendimiento. Ahora espero poder retomar mi nivel ya que fueron cuatro meses muy intensos. Vivimos muchas cosas con la Copa Sudamericana, quedamos afuera de la Copa Argentina en cuartos de final y la verdad que fue un primer semestre muy bueno. La segunda parte arrancó complicada y difícil tanto en lo personal como en el equipo y cuando parecía que empezábamos a remontar, se cortó todo. Espero que este parate sirva para poder arrancar bien y retomar ese envión con el que terminamos”.

La venta de Lértora a Colón se hizo a través del pago de la suma de 1.000.000 de dólares, cobrado a la firma del contrato, por el 100 por ciento de los derechos económicos y Belgrano conserva el 10 por ciento de una futura venta.