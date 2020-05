https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 24.05.2020 - Última actualización - 13:53

13:51

Termina su contrato en el Milan Biglia: "No descarto volver al fútbol argentino"

El mediocampista Lucas Biglia, mundialista con el seleccionado argentino en Brasil 2014 y Rusia 2018, aseguró este domingo que no descarta la opción de volver al fútbol argentino en caso de no seguir en Milan de Italia, después del próximo 30 de junio.

El ex Argentinos Juniors e Independiente admitió que dentro de la evaluación de su "futuro" está la "posibilidad de volver al fútbol argentino", aunque también reconoció que le gustaría hacer el curso de entrenador en Europa.

El volante, de 34 años, termina su contrato con Milan, club al que llegó en 2017 a cambio de 17 millones de euros, el próximo 30 de junio, pero mientras tanto se entrena junto al plantel conducido por Stefano Pioli que se prepara para la reanudación de la temporada de la Serie A.

En el "rossonero", Biglia comparte equipo con el sueco Zlatan Ibrahimovic, a quien considera "el segundo mejor futbolista" con el que jugó por detrás de Lionel Messi.

"El segundo mejor futbolista con el que jugué es Zlatan Ibrahimovic. De la Selección después de Messi son el (Sergio) 'Kun' Agüero, (Gonzalo) Higuaín y (Ángel) Di María", manifestó Biglia en declaraciones a la radio FM 94.7.

En otro tramo, el mediocampista, que también pasó por Anderlecht belga y Lazio, reveló una escena que le gustaría ver de un futuro documental del astro argentino.





"La escena que me gustaría ver de Messi en un futuro documental, es con la copa del mundo llorando en el piso. Al estilo (Michael) Jordan cuando gana el anillo después de la muerte de su padre", dijo Biglia haciendo referencia a la reconocida serie "El último baile" que tiene al ex basquetbolista de los Chicago Bulls como protagonista.

Y sobre su ex compañero en el seleccionado agregó: "me duele verlo sufrir tanto y me hace preguntarme por qué tiene que sufrir de esa manera. Ojalá Dios quiera que lo podamos ver en el próximo Mundial".

Con información de Télam