"El Frente Progresista tiene agenda"

El radical defendió los proyectos de Consejo Económico y Social y de creación de un fideicomiso provincial. Dijo no ser partidario de reformas impuestos a mitad de año.

El diputado radical Fabián Bastia consideró muy valiosos los proyectos de creación del Consejo Económico y Social, ya votado por la Cámara Baja, y del fondo fiduciario provincial Fideicomiso Santa Fe Produce que el Frente Progresista llevaría al recinto en la próxima sesión. “Son instrumentos importantes” afirmó. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se mostró partidario de no retocar impuestos en medio del año. Fue vicepresidente de la EPE en el último gobierno frentista y no duda en afirmar que la empresa debería “facturar por consumo” a los grandes clientes que estuvieron paralizados por el aislamiento.

- Los proyectos de creación del Consejo Económico y Social, del fideicomiso y el Nueva Oportunidad ¿son para reivindicar la última gestión del Frente Progresista?

- No son para ponerle trabas al gobierno. El Consejo Económico y Social se debatió en la campaña nacional, Alfonsín en su gobierno ya hablaba de ese consejo; fue discutido en la Convención Reformadora de la Constitución. En Santa Fe funcionó por decreto y Lifschitz envió un proyecto para darle marco legal. El presidente de ese consejo es el gobernador, que le da participación a los sectores sociales, productivos, laborales e incluye a asociaciones civiles. En Santa Fe gobierna el justicialismo y el presidente de la Nación, entre los tres temas mas importantes de agenda legislativa, tiene el consejo económico y social.

- ¿Pero el Poder Ejecutivo no lo pidió?

- El Ejecutivo actual no pidió más que la ley de emergencia en diciembre, la reforma tributaria y la ley de necesidad que es una metamorfosis de la ley de emergencia. ¿Qué otra cosa pidió el gobierno que no sea tener facultades extraordinarias y reforma fiscal para tener más dinero en el Tesoro?. Firmaron un nuevo Consenso Fiscal y automáticamente -antes que el Congreso- esta Legislatura lo validó.

- ¿Por qué el Fideicomiso Santa Fe?

- Santa Fe, por gestiones justicialistas donde Omar Perotti fue ministro de la Producción, llevó adelante la liquidación del banco estatal y se quedó sin agente financiero. Lo único que tenemos es contratado a un agente financiero. En la última licitación había un plan de negocios y una propuesta para la constitución del fideicomiso. Se establece en el contrato que el 50% del canon va destinado a ese fin. Este mensaje fue presentado en febrero del año pasado, debió haberse sancionado cuando se firmó el nuevo contrato con el agente financiero. El fideicomiso se constituye con el canon y con otros fondos que aporten sectores productivos. El bloque ahora propone ampliar la participación a mutuales y cooperativas y que los sectores que participen -si tienen un piso del 10%- puedan integrar el directorio. El proyecto tiene también la constitución del fondo de garantías que sería una Sapem, cuyo objeto es el otorgamiento de garantías a título oneroso a microempresas que no pueden acceder al crédito bancario, empresas que cuando van a los bancos le piden una carpeta que no está. Para quien sale de la incubadora, tiene una idea importante, un emprendimiento solvente y que tiene ciertos recursos para su proyecto se encuentra con que no tiene acceso al crédito o paga doble tasa porque sin garantías las entidades no te prestan.

El fondo de garantías va a permitir financiar a las empresas dentro del territorio. La Sapem (ministerio de la Producción) va a otorgar la garantía por un lado y el fideicomiso (ministerio de Economía) puede prestar.

- O sea el Frente Progresista tiene agenda propia en Diputados y se la ofrece al gobierno y a la comunidad

- No hay dudas que el Frente Progresista en la Cámara de Diputados tiene agenda. Son proyectos que fue elaborando cuando fue gestión y no llegaron a concretar; los legisladores estamos trabajando al lado de distintas instituciones y agentes sociales en el territorio, cumpliendo con nuestro trabajo. Claramente lo dijo Lifschitz cuando fue reelecto “a partir del 1 de mayo, la Legislatura recupera una autonomía legislativa”. Creemos en una propuesta legislativa para la mirada del Estado que tenemos y que queremos.

- Hay varios proyectos para retocar impuestos. ¿Es momento de hacer reformas por la pandemia o se debe esperar el final del ejercicio?

-Cuando hablamos de impuestos y más ante la presión fiscal que tiene el país, tenemos que tener mucho cuidado. En Santa Fe teníamos una política fiscal que venía bajando impuestos en Consenso Fiscal de 2017. Con el Consenso 2019 quedó sin efecto y muchos tributos han aumentado. Dimos la reforma fiscal en diciembre. Santa Fe se ha dado una adaptación a las necesidades del Poder Ejecutivo que entendimos y atendimos en algunas partes y en otras no. Ante la pandemia si existe alguna cuestión de coyuntura para aliviar la situación de contribuyentes bajando impuestos, prórrogas o quita de intereses es atendible y por el plazo que dure el período crítico. Ponernos a aumentar los impuestos en el momento más crítico habiendo hecho una reforma hace cinco meses, debe estudiarse muy bien. No estoy de acuerdo en subir impuestos de ninguna naturaleza. Estamos en el momento de mayor crisis donde las políticas deben ser contracíclicas. Se debe aliviar, no estrangular.

Tarifas eléctricas y medición

-¿Qué haría si fuese director de la EPE ante el reclamo empresario para pagar energía consumida y no potencia?

- No tengo dudas de que si estaríamos en la EPE ya lo hubiésemos hecho. Lo que reclaman los grandes clientes que tienen contratada potencia , generalmente por un año en base a una previsión del consumo mensual, es comprensible. Pasaron de consumir lo estimado en febrero a cero a partir del 20 de marzo por una resolución del Estado que les prohibió trabajar. Se les debe cobrar lo que consumieron. Para los otros grandes clientes no afectados, que siga vigente el contrato.

El 23 de abril en una comunicación de la Cámara, de mi autoría, se pidieron dos puntos para que aplique la EPE: que se suspenda a grandes clientes afectados en su actividad el cobro por potencia fija y que se le cobre lo consumido; y las estimaciones. Cuando empezó el aislamiento no se midió y se empezó a estimar. Comercios, hoteles cerrados, estudios profesionales cerrados, con consumos estimados, promedios, de los últimos bimestre. Están pagando una energía que no consumieron, están produciendo un adelanto de dinero a cuenta de futuros consumos y un financiamiento a costo cero para la EPE. A los pocos días de votar esa resolución, Cammesa informó que le cobrarán a las distribuidoras solamente la potencia consumida, no la contratada. La EPEC de Córdoba a los 15 días aplicó la medida. Es lo justo.