https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.05.2020

17:15

CAME alerta por los cierres de empresas

La UCA advierte sobre una "sociedad más pobre" debido a la cuarentena

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, consideró que hay un escenario “complicado” para la Argentina por el aislamiento obligatorio y una “sociedad más pobre”. Por su parte CAME afirma que el riesgo “no son los despidos sino los cierras de empresas”.

Crédito: Guillermo Di Salvatore



Crédito: Guillermo Di Salvatore

CAME alerta por los cierres de empresas La UCA advierte sobre una "sociedad más pobre" debido a la cuarentena El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, consideró que hay un escenario “complicado” para la Argentina por el aislamiento obligatorio y una “sociedad más pobre”. Por su parte CAME afirma que el riesgo “no son los despidos sino los cierras de empresas”. El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, consideró que hay un escenario “complicado” para la Argentina por el aislamiento obligatorio y una “sociedad más pobre”. Por su parte CAME afirma que el riesgo “no son los despidos sino los cierras de empresas”.

“Hay un diagnóstico bastante complejo porque la crisis antes de la cuarentena ya era profunda, con un 38,4 por ciento de población pobre”, indicó el experto, quien alertó sobre un “shock al sector informal” por la cuarentena. Al sostener que hay un presente “complicado” para la Argentina, argumentó que “más allá de un conjunto de transferencias de ingresos hacia los sectores más pobres, hay un párate económico muy importante en la actividad informal, que también afecta al segmento de pymes y al mercado interno”. “La mitad de la población ocupada en Gran Buenos Aires está paralizada. El 75 por ciento de los sectores pobres está en esa situación y lo único que tiene es la transferencia de ingresos del Estado que ayuda, evita el colapso y mantiene la paz social, pero no se constituye en la posibilidad de generar un desarrollo humano integrado y, mucho menos, un proyecto de vida”, evaluó el académico que conduce el Observatorio de la Deuda Social. “Tenemos en este momento una sociedad más pobre”, aseguró en declaraciones radiales y estimó que puede llegar a superar el 50 por ciento la medición, aunque aclaró que al volver a la normalidad, bajará de ese nivel. Además, consideró que hay una parte de la clase media que “pasó a ser pobre” en un contexto en el cual “no hay un horizonte para el día después en términos de cómo se reactivará el mercado interno, cómo se generará empleo en la pymes, cómo se recuperará el empleo informal y una nueva normalidad porque las familias requieren de su trabajo”. “Todavía no hay claridad respecto de cómo se reactivará la economía”, apuntó y analizó que “no es imposible levantar la cuarentena”. Tenés que leer Experto de la UCA afirma que ex funcionarios minimizan el agravamiento de la pobreza CAME alerta por cierres de empresas La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que la cuarentena provocó un “escenario económico extremadamente complejo” para el sector pyme, y alertó en consecuencia que “el riesgo no son los despidos, sino el cierre de empresas”. “Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente (durante el aislamiento) se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario” de mayo, sostuvo la entidad empresaria. Según CAME, “la única manera de sortear esta crisis es asegurando la supervivencia de las empresas, y esto sólo se puede lograr con una política de sostenimiento financiero a tasa cero”. “El riesgo no son los despidos sino el cierre de empresas”, sostuvo el presidente de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, quien a la vez aseguró: “Si no tenemos dinero para funcionar, menos para pagar indemnizaciones”. Ante esta situación, el dirigente resaltó: “Necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas”. “Si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos, que aumentó de manera exponencial con el aislamiento preventivo y obligatorio, resulta vital la aplicación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo”, añadió Díaz Beltrán, en un comunicado. Entre otras medidas, CAME propuso que el Estado Nacional cubra el 100% de los salarios para pymes de hasta 40 empleados, considerando que el peso de la masa salarial en una pequeña empresa representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos. También, reclamó un descuento solidario de alquiler por el cierre obligatorio; ampliar la moratoria de AFIP a obligaciones fiscales hasta el fin del aislamiento preventivo y refinanciar los pasivos de deudas bancarias y prendarias. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa