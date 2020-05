https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Adultos mayores en cuarentena

Cecilia cumplió 102 años y lo festejó con su familia por videollamada

Cecilia Chiaraviglio vive en una residencia para adultos mayores en la ciudad de Santa Fe. Por la cuarentena no puede recibir visitas, pero sus nietos se encargaron de que su aniversario 102 no pase desapercibido.

Por Analía De Luca SEGUIR Por ser un grupo de alto riesgo, los adultos mayores son las personas con medidas más estrictas de aislamiento social. Tal es el caso de Cecilia Chiaraviglio, que cumplió este domingo 102 años y no pudo celebrarlo con su familia. Al menos no “físicamente”.

“Mi nombre es Cecilia, también, yo llevo el nombre de ella”, contó a El Litoral una de sus nietas. “Mi abuela nació en La Pelada, su mamá era argentina, su papá italiano y llegó a ser también muy longevo”, explicó. “En octubre de 2017, llegó al hogar de Juana -donde reside actualmente- y se adaptó en seguida, tiene una capacidad de adaptación impresionante, lee las noticias, administra su propia medicación y ayuda en el cuidado de otras compañeras en la residencia”, contó. Y agregó que la familia está compuesta por la Abuela Cecilia, siete nietos y siete bisnietos”. Un cumpleaños atípico Cecilia también contó que el 24 de mayo la abuela cumplió 102 años pero por la cuarentena no pudieron visitarla. “Así que se los festejamos por videollamada con mis hermanos y le hicimos llegar un ramo de flores y una torta”, indicó. Sin embargo, aunque “físicamente no parece la edad que tiene, anda muy bien”, según aseguró la nieta, la abuela “no escucha mucho, usa audífono y las videollamadas son un poco acotadas por el tema de su sordera”. Foto: Gentileza “Nos extraña, es una abuela muy presente, todos los domingos salía con nosotros y tenía entre semana nuestras visitas, pero por los protocolos para los hogares no se pueden realizar salidas recreativas ni recibir familiares”, lamentó. “Pero tenemos esperanzas de que ya nos vamos a volver a abrazar...yo no veo la hora de hacerlo porque para nosotros es nuestra segunda mamá”, reconoció. Finalmente, opinó que es importante “estar presentes con nuestros abuelos, de la mejor manera que podamos y transmitirles afecto, porque ellos lo reciben y les llega”.