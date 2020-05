El diputado nacional Marcos Cleri fue blanco de espionaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros”, opinó el legislador.

“Que en el gobierno de Mauricio Macri hayan procedido por fuera de las normas no sorprende, pero no se pueden naturalizar estas prácticas porque hay que mejorar la democracia, no retroceder a tiempos oscuros”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto de la denuncia por espionaje ilegal a dirigentes políticos, periodistas y empresarios que se difundió en las últimas horas, en las que se lo menciona como uno de los referentes opositores afectados.

“Me voy a poner a disposición de la Justicia y estoy evaluando la posibilidad de presentarme como querellante”, adelantó el diputado nacional, al tiempo que informó que “la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, me anticipó que este martes va a presentar una denuncia sobre las tareas ilegales de inteligencia interna que se realizaron durante el gobierno anterior y que alcanzaron a legisladores, funcionarios, periodistas, trabajadores vinculados a la actividad política y empresarios”.

Marcos Cleri señaló además que, como presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Legislativo convocó a una reunión de ese cuerpo para este martes 26 de mayo en la que “dos de los decretos a tratar, que fueron durante la gestión de Macri y no tuvieron el respaldo legislativo, tienen relación con este espionaje ilegal que se está denunciando”.La denuncia sobre los seguimientos ilegales trascendió en las últimas horas en los medios de comunicación y señala que el diputado nacional santafesino forma parte de la lista de personas afectadas, que fueron aproximadamente unas 80.

Según informó la prensa, los datos que dan cuenta del espionaje fueron hallados en una computadora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y muestran que las prácticas irregulares se realizaron durante la gestión al frente de ese organismo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, designados por la gestión de Mauricio Macri.