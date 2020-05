https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.05.2020 - Última actualización - 6:50

El presidente dijo que piensa en un "nuevo contrato social" Alberto Fernández: "No es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera"

El presidente Alberto Fernández negó este lunes por la noche que la apertura total de la cuarentena signifique que "la economía se vuelva próspera", al tiempo que remarcó que no puede "hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas".



"El problema de la economía no es la cuarentena, es la pandemia que afectó al mundo. Debemos desterrar la miserabilidad de la política que por dañar al otro usa cualquier argumento, no me pueden decir estas cosas, no es verdad que si abrimos la cuarentena la economía se vuelve próspera", precisó Fernández.

En declaraciones a la señal de cable C5N, el mandatario nacional sostuvo que "en la Ciudad (Buenos Aires) se habilitó el 60 por ciento de los comercios, de los cuales abrió el 40%, y de ese 40% vendió el 30% de lo que vendía, no están los consumidores, abrir los comercios es una invitación a salir".

"Alguno se ofendió porque yo dije que la cuarentena iba a durar todo lo que sea necesario, también digo vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda. La etapa del sálvese quien pueda, de la meritocracia, para mi está muerta en la Argentina porque la meritocracia es falsa, no es el merito lo que nos hace llegar, sino la oportunidad que nos dan de llegar", precisó el Presidente luego de haber extendido el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio.

Fernández adelantó que en el Gobierno están "pensando en el día después" y reveló: "Tenía preparado un mensaje al respecto, pero no lo di para que nadie piense que quiero poner otro eje en el momento donde tenemos que estar ocupados en los que menos tienen y viven en los barrios populares. Después les contaremos".

Entre los indicios que dio, sostuvo que piensa en un "nuevo contrato social" de cuatro para "hacer un país mejor, donde la igualdad sea la regla y la solidaridad el mecanismo". "Podemos esperar para hacer ese anuncio, pero estamos trabajando. Hay que poner en marcha un país federal, más justo e igualitario", remarcó.

Este lunes se registraron 552 nuevos casos de enfermos por coronavirus en todo el país para totalizar 12.628 y otras 15 muertes para sumar 467.

Con información de NA