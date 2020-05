https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe insegura

¿Y la cuarentena? Dos heridos atendidos en el Cullen

En hechos que no guardan relación entre sí, dos personas mayores de edad fueron asistidas por sendas lesiones, uno fue baleado y el otro atacado con un arma blanca. No corren peligro sus vidas. No hubo detenidos.

Desde el 20 de marzo en Argentina rige una cuarentena obligatoria dispuesta para evitar contagios masivos de coronavirus. Pese a las medidas restrictivas, en la ciudad de Santa Fe no cesaron los hechos delictivos. Entre la tarde y la noche de este lunes feriado se registraron dos ingresos al hospital José María Cullen de personas heridas. El primero de ellos ocurrió en la zona de calles Solís y Entre Ríos. Allí, un hombre fue sorprendido por otros dos sujetos que le dispararon y lo hirieron en su brazo izquierdo. Llegó de manera particular al hospital y tras recibir la atención fue dado de alta. Al ser consultado, dijo desconocer a los agresores y los motivos del ataque. El segundo episodio tuvo lugar en la zona de calles Güemes y Córdoba cerca de la medianoche. Se supo que un individuo de 30 años fue atacado por otro con un arma blanca. El lesionado fue hasta el Cullen y lo asistieron por un corte en su antebrazo izquierdo. La herida no era de gravedad y fue dado de alta. El herido no quiso brindar información sobre las circunstancias de cómo fue agredido. Cabe señalar que no hubo detenciones ligadas a estos casos.